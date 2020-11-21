Американец Дрессел установил мировой рекорд в плавании баттерфляем на 100 м

ТАСС, 21 ноября. Американец Калеб Дрессел установил мировой рекорд в финальном заплыве этапа серии Международной лиги плавания (ISL) на 100 м баттерфляем на короткой воде среди мужчин. Об этом сообщает портал SwimSwam.

Дрессел преодолел дистанцию за 47,78 секунды, побив мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало южноафриканцу Чаду Ле Кло, который показал результат 48,08 секунды на чемпионате мира 2016 года по плаванию на короткой воде.

Также Дрессел побил рекорд США. Ранее он принадлежал Тому Шилдсу, показавшему результат 48,63 секунды на соревновании Duel in the Pool в 2015 году.

Дресселу 24 года. Он является двукратным олимпийским чемпионом 2016 года в эстафетах. Также пловцу принадлежат мировые рекорды в плавании баттерфляем на 100 м в 50-метровом бассейне (чемпионат мира 2019 года) и свободным стилем на 50 м в 25-метровом бассейне (серия ISL 2019 года).