Немцы Фридрих и Маргис победили на первом этапе Кубка мира по бобслею

ТАСС, 21 ноября. Немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Торстен Маргис одержали победу в соревнованиях двоек на первом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в латвийской Сигулде.

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Второе место заняли их соотечественники Йоханнес Лохнер и Кристиан Расп, третьими стали швейцарцы Михаэль Фогт и Сандро Михел.

У женщин победили представительницы Германии Мариама Яманка и Ванесса Марк, второе место заняли австрийки Катрин Бейерл и Дженнифер Онасанья, тройку лидеров замкнули Ким Калицки и Анабель Галандер из Германии.

Сборная России по бобслею пропускает два этапа Кубка мира в Сигулде из-за трех случаев заражения коронавирусом в команде.

Первый этап Кубка мира завершится 22 ноября. Второй также пройдет в Сигулде с 28 по 29 ноября.