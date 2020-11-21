Кокорин вошел в стартовый состав "Спартака" на матч РПЛ с "Динамо"

ТАСС, 21 ноября. Нападающий Александр Кокорин с первых минут выйдет на матч 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" в составе столичного "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Встреча пройдет на "Открытие-Арене" в субботу, начало - 19:00 мск.

Кокорин выступает за "Спартак" с августа. Он во второй раз за это время попал в стартовый состав на матч РПЛ. С 2008 по 2015 год форвард представлял московское "Динамо".

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом: вратарь - Александр Максименко; защитники - Георгий Джикия, Павел Маслов, Самюэль Жиго, Лукас Айртон; полузащитники - Роман Зобнин, Алекс Крал, Виктор Мозес; нападающие - Александр Кокорин, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

У "Динамо" с первых минут выйдут вратарь Антон Шунин; защитники - Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Иван Ордец, Гильермо Варела, полузащитники - Даниил Фомин, Роман Нойштедтер, Даниил Лесовой, Никола Моро; нападающие - Николай Комличенко и Клинтон Н'Жи.