{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Кокорин вошел в стартовый состав "Спартака" на матч РПЛ с "Динамо"

Встреча начнется в 19:00 мск
Александр Кокорин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. Нападающий Александр Кокорин с первых минут выйдет на матч 15-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Динамо" в составе столичного "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

На эту тему
Матчем "Спартак" - "Динамо" и еще тремя встречами стартует 15-й тур РПЛ

Встреча пройдет на "Открытие-Арене" в субботу, начало - 19:00 мск.

Кокорин выступает за "Спартак" с августа. Он во второй раз за это время попал в стартовый состав на матч РПЛ. С 2008 по 2015 год форвард представлял московское "Динамо".

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом: вратарь - Александр Максименко; защитники - Георгий Джикия, Павел Маслов, Самюэль Жиго, Лукас Айртон; полузащитники - Роман Зобнин, Алекс Крал, Виктор Мозес; нападающие - Александр Кокорин, Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон.

У "Динамо" с первых минут выйдут вратарь Антон Шунин; защитники - Дмитрий Скопинцев, Роман Евгеньев, Иван Ордец, Гильермо Варела, полузащитники - Даниил Фомин, Роман Нойштедтер, Даниил Лесовой, Никола Моро; нападающие - Николай Комличенко и Клинтон Н'Жи.

Теги
Российский футбол
Фигурное катание
Фигуристка Косторная заявила, что рада за Туктамышеву
По мнению спортсменки, ей необходимо работать над дорожками шагов
Читать полностью