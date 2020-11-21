ЦСКА во второй раз в сезоне КХЛ обыграл минское "Динамо" со счетом 5:1

ТАСС, 21 ноября. ЦСКА на выезде обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Минске прошла в присутствии 5 280 зрителей и завершилась со счетом 5:1.

В составе победителей по две шайбы забросили Марио Кемпе (23-я и 34-я минута) и Брендан Лайпсик (49, 51), еще одним голом отметился Константин Окулов (51). У проигравших отличился Брэндон Козун (12). ЦСКА в этом сезоне уже побеждал минский клуб, первая встреча завершилась со счетом 5:1.

Козун забивает на протяжении шести матчей подряд. Он побил клубный рекорд, который делил с Робом Клинкхаммером.

ЦСКА продлил победную серию до пяти матчей, клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 47 играх. "Динамо" прервало четырехматчевую победную серию, минский клуб занимает пятое место, имея в активе 32 очка в 27 играх. В следующем матче московская команда 23 ноября примет новосибирскую "Сибирь", белорусский клуб днем позднее дома сыграет с ярославским "Локомотивом".

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