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КХЛ

ЦСКА во второй раз в сезоне КХЛ обыграл минское "Динамо" со счетом 5:1

По две шайбы забросили Марио Кемпе и Брендан Лайпсик
Хоккеисты ЦСКА Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Хоккеисты ЦСКА
© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 21 ноября. ЦСКА на выезде обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Минске прошла в присутствии 5 280 зрителей и завершилась со счетом 5:1.

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В составе победителей по две шайбы забросили Марио Кемпе (23-я и 34-я минута) и Брендан Лайпсик (49, 51), еще одним голом отметился Константин Окулов (51). У проигравших отличился Брэндон Козун (12). ЦСКА в этом сезоне уже побеждал минский клуб, первая встреча завершилась со счетом 5:1.

Козун забивает на протяжении шести матчей подряд. Он побил клубный рекорд, который делил с Робом Клинкхаммером.

ЦСКА продлил победную серию до пяти матчей, клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 47 играх. "Динамо" прервало четырехматчевую победную серию, минский клуб занимает пятое место, имея в активе 32 очка в 27 играх. В следующем матче московская команда 23 ноября примет новосибирскую "Сибирь", белорусский клуб днем позднее дома сыграет с ярославским "Локомотивом".

Результаты других матчей игрового дня

  • "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:3 Б;
  • "Йокерит" (Хельсинки) - "Сочи" - 3:0;
  • "Куньлунь" (Пекин) - "Ак Барс" (Казань) - 2:5;
  • "Локомотив" - "Динамо" (Рига) - 3:1.
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА29181203497-5847
2СКА27151021882-6135
3Локомотив27142211776-4638
4Динамо М26122022875-6432
5Динамо Мн271032111073-7232
6Спартак2793124873-7432
7Северсталь26832111155-7128
8Йокерит21112001770-5027
9Витязь27922101376-8127
10Сочи27610231552-8819
11Динамо Р25201221838-7810
Регулярный чемпионат КХЛ-2020/21. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс29152313591-6744
2Авангард27151033579-5638
3Трактор28171111776-5040
4Автомобилист26133131586-6338
5Салават Юлаев291124021086-8236
6Металлург28120403972-6335
7Торпедо НН27623131273-8526
8Сибирь281010301473-8525
9Барыс2463123952-6625
10Амур29731201662-8624
11Нефтехимик26611001855-9016
12Куньлунь26500111957-9312

 

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