ЦСКА во второй раз в сезоне КХЛ обыграл минское "Динамо" со счетом 5:1

ТАСС, 21 ноября. ЦСКА на выезде обыграл минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Минске прошла в присутствии 5 280 зрителей и завершилась со счетом 5:1.
В составе победителей по две шайбы забросили Марио Кемпе (23-я и 34-я минута) и Брендан Лайпсик (49, 51), еще одним голом отметился Константин Окулов (51). У проигравших отличился Брэндон Козун (12). ЦСКА в этом сезоне уже побеждал минский клуб, первая встреча завершилась со счетом 5:1.
Козун забивает на протяжении шести матчей подряд. Он побил клубный рекорд, который делил с Робом Клинкхаммером.
ЦСКА продлил победную серию до пяти матчей, клуб располагается на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции, набрав 47 очков в 47 играх. "Динамо" прервало четырехматчевую победную серию, минский клуб занимает пятое место, имея в активе 32 очка в 27 играх. В следующем матче московская команда 23 ноября примет новосибирскую "Сибирь", белорусский клуб днем позднее дома сыграет с ярославским "Локомотивом".
Результаты других матчей игрового дня
- "Автомобилист" (Екатеринбург) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 2:3 Б;
- "Йокерит" (Хельсинки) - "Сочи" - 3:0;
- "Куньлунь" (Пекин) - "Ак Барс" (Казань) - 2:5;
- "Локомотив" - "Динамо" (Рига) - 3:1.
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|29
|18
|1
|2
|0
|3
|4
|97-58
|47
|2
|СКА
|27
|15
|1
|0
|2
|1
|8
|82-61
|35
|3
|Локомотив
|27
|14
|2
|2
|1
|1
|7
|76-46
|38
|4
|Динамо М
|26
|12
|2
|0
|2
|2
|8
|75-64
|32
|5
|Динамо Мн
|27
|10
|3
|2
|1
|1
|10
|73-72
|32
|6
|Спартак
|27
|9
|3
|1
|2
|4
|8
|73-74
|32
|7
|Северсталь
|26
|8
|3
|2
|1
|1
|11
|55-71
|28
|8
|Йокерит
|21
|11
|2
|0
|0
|1
|7
|70-50
|27
|9
|Витязь
|27
|9
|2
|2
|1
|0
|13
|76-81
|27
|10
|Сочи
|27
|6
|1
|0
|2
|3
|15
|52-88
|19
|11
|Динамо Р
|25
|2
|0
|1
|2
|2
|18
|38-78
|10
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|29
|15
|2
|3
|1
|3
|5
|91-67
|44
|2
|Авангард
|27
|15
|1
|0
|3
|3
|5
|79-56
|38
|3
|Трактор
|28
|17
|1
|1
|1
|1
|7
|76-50
|40
|4
|Автомобилист
|26
|13
|3
|1
|3
|1
|5
|86-63
|38
|5
|Салават Юлаев
|29
|11
|2
|4
|0
|2
|10
|86-82
|36
|6
|Металлург
|28
|12
|0
|4
|0
|3
|9
|72-63
|35
|7
|Торпедо НН
|27
|6
|2
|3
|1
|3
|12
|73-85
|26
|8
|Сибирь
|28
|10
|1
|0
|3
|0
|14
|73-85
|25
|9
|Барыс
|24
|6
|3
|1
|2
|3
|9
|52-66
|25
|10
|Амур
|29
|7
|3
|1
|2
|0
|16
|62-86
|24
|11
|Нефтехимик
|26
|6
|1
|1
|0
|0
|18
|55-90
|16
|12
|Куньлунь
|26
|5
|0
|0
|1
|1
|19
|57-93
|12