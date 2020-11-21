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Летние олимпийские виды спорта

Чемпион Европы по дзюдо Игольников высказался об уровне соперников на турнире

Россиянин завоевал золотую медаль в субботу на чемпионате Европы в Праге

ТАСС, 21 ноября. Чемпион Европы по дзюдо россиянин Михаил Игольников считает, что по сравнению с победным для него турниром 2018 года уровень соперников на нынешних соревнованиях был схож. Об этом он рассказал журналистам.

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Игольников завоевал золотую медаль в субботу в весовой категории до 90 кг на чемпионате Европы в Праге, ранее он также выигрывал европейское первенство в 2018 году в Тель-Авиве.

"Сложно сказать, тяжелее было сейчас или два года назад в Израиле - везде свои нюансы, свои моменты. Я как-то раз говорил - спросите у матери, какого ребенка она любит больше. Соперники некоторые даже похожи были", - сказал Игольников.

Дзюдоист добавил, что восстановился от травмы. "Она совсем давно закончилась, не была серьезной. Восстановился давно и забыл про нее. Не могу сказать, пик формы у меня или нет, но я в неплохой форме", - отметил он.

Чемпионат Европы завершится в субботу.

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