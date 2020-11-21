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Фигурное катание

Фигурист Галлямов считает Мишину самой лучшей партнершей

Мишина и Галлямов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве
Анастасия Мишина и Александр Галлямов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, признался, что считает свою партнершу самой лучшей. Такое мнение он высказал журналистам.

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Мишина и Галлямов заняли второе место в соревнованиях спортивных пар на этапе серии Гран-при в Москве, набрав в сумме за две программы 225,80 балла. Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (232,56).

"Несмотря ни на что, я считаю свою партнершу самой лучшей. Она молодец. Может, что-то сегодня не получилось, но мы не будем расстраиваться, наоборот, соберемся, чтобы все сделать в два, а то и в три раза лучше", - сказал Галлямов.

В субботу произвольную программу на этапе в Москве также представят женщины.

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