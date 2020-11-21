Фигуристка Косторная заявила, что рада за Туктамышеву

Туктамышева одержала победу на соревнованиях, набрав в сумме за два проката 223,39 балла, Косторная стала второй (220,78).

"Я ожидала оценок, соответствующих прокату. Естественно, я расстроена немного, но что накатали, то и получили. Надо дальше задумываться над тем, что нужно исправлять и нарабатывать. Я очень рада, что, пройдя через все, Лиза смогла выиграть", - сказала Косторная.

"Прокат был не чистый у меня, лутц был не очень. Видимо, не хватает уверенности, надо работать над дорожками, это должен быть финальный и самый мощный элемент в программе, пока меня на него не хватает, все силы уходят на техническую составляющую. Даже не то чтобы не хватает, просто надо все равно больше отдаваться, а я больше экономила сегодня, чтобы это было более или менее красиво, более или менее в музыку, чтобы непрофессиональному взгляду было незаметно, что что-то не так", - добавила спортсменка.