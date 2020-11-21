Туктамышева снова императрица, в парах - трешток. Этап Гран-при завершился в Москве

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Этап Гран-при по фигурному катанию завершился в Москве в субботу. Турнир проходил на льду арены "Мегаспорт". Оба соревновательная дня московского этапа начались совсем не с прокатов и даже не с утренних тренировок, на которые из-за ограничительных мер допускались лишь вип-гости и телевизионная бригада. В пятницу перед короткой программой стало известно, что из-за пневмонии на турнире не сможет выступить двукратная чемпионка России Анна Щербакова. Есть мнение, что Анна, несмотря на чрезвычайно увесистую для 16-летней девушки коллекцию медалей и присутствие в ее технической заявке сложнейших четверных прыжков, пока не готова к роли хэдлайнера соревнований. Мнение, определенно, ошибочное - новость о снятии фигуристки сильно разочаровала болельщиков, некоторые из них даже выразили готовность сдать билеты.

В субботу в списке заболевших появилась фамилия двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой. По данным телеграм-канала Mash, 21-летняя спортсменка подхватила коронавирус - официальное подтверждение этой информации получить не удалось, как, впрочем, и опровержения. Евгения снялась с Гран-при за несколько дней до его начала из-за продолжающегося восстановления от повреждения спины - в планах у спортсменки, соревновательный простой которой тянется с декабря прошлого года, и тренерского штаба Этери Тутберидзе было выступление на заключительном этапе Кубка России в Москве, чтобы хотя бы частично выполнить критерии отбора на национальный чемпионат, однако теперь их, вероятно, придется скорректировать. Американский журналист Филипп Херш написал в Twitter, что обратится в Международный союз конькобежцев (ISU) по поводу нарушений правил санитарной безопасности на московском этапе. Вопрос юридического обоснования претензий Херша остается открытым, ведь все правила безопасности ISU носят характер рекомендаций и не обязательны к беспрекословному исполнению. "Американский журналист - последний человек, кого бы я стал слушать в этой ситуации. Может, еще WADA [Всемирное антидопинговое агентство] или [Григория] Родченкова спросить, что они думают по этому поводу, "друзей" же у нас много", - сказал на это ТАСС тренер Александр Жулин. Не увидел ничего страшного в организации этапа и чемпион Европы Дмитрий Алиев. На просьбу прокомментировать замечания журналиста по поводу того, что тренеры и спортсмены обнимались после прокатов и сидели вместе в зоне ожидания оценок, он ответил с юмором: "Ну что, мне девушку свою поцеловать нельзя? Я бы прямо здесь ее и поцеловал. Если б она у меня была, конечно". Тревожная атмосфера коронавирусно-пневмонийной реальности, впрочем, на самих соревнованиях не сказалась. В женском одиночном катании после первого дня было затишье перед бурей, и она не раз возникала от невероятной крутки на четверных прыжках от Александры Трусовой. После короткой программы спортсменка шла третьей с 8-балльным отставанием от лидера Алены Косторной, но заявленные Александрой три четверных прыжка как бы намекали - никому не спастись. У Трусовой два худших проката во взрослой карьере Три четверных в итоге превратились в четыре. Правда, толку от них - чуть, ведь три из них (лутц, сальхов и тулуп) завершились падениями, а еще один (тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер) все равно получился на отрицательные оценки из-за некачественного выезда и недокрута в четверть оборота, обозначаемого в протоколах буквой q. Такую же отметку можно обнаружить и напротив тройного тулупа в каскаде с тройным флипом. Полностью заваленный прокат завершился падением с тройного лутца и не сразу "раскрывшимися" шипами на новом платье - красивом, оригинальном, но, так уж вышло, не очень счастливым. Суммарно Трусова набрала меньше 200 баллов - худший результат во взрослой карьере королевы четверных - и впервые с 2017 года оказалась вне призовой тройки. Тогда, на первенстве Москвы старшего возраста, Александра тоже стала четвертой. Подобное стало бы жутким кошмаром для любого спортсмена, но 16-летняя подопечная Евгения Плющенко вышла к журналистам с улыбкой и на вопрос, как ей удается сохранять бодрость духа даже после не самых удачных выступлений, ответила: "А почему я должна расстраивать остальных своим видом?"

Снятие Щербаковой вносило дисбаланс в турнирный расклад этапа, однако Трусова дала соперницам вернейший шанс на победу. И подопечная Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 23-летняя Елизавета Туктамышева блистательно им воспользовалась. Впервые с 2018 года она оказалась на первом месте на турнирах уровнем выше "Челленджера", в общении с прессой спортсменка старалась сдерживать радость, но все-таки не смогла. "Давно не выигрывала уже ничего, прекрасно себя чувствую, - сказала она. - Я в шоке. Не видела, как Алена [Косторная] откатала, но я не ожидала такого [результата]". Ставшая второй Косторная была явно расстроена итоговым результатом, но все же нашла в себе силы отдать должное победительнице. "Я ожидала оценок, соответствующих прокату, - отметила 17-летняя фигуристка. - Естественно, расстроена немного, но что накатали, то и получили, надо дальше задумываться над тем, что нужно исправлять и нарабатывать. Я очень рада, что, пройдя через все, Лиза смогла выиграть". Третье место заняла ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова. После проката фигуристка призналась, что не ожидала попадания на подиум. "Я не сильно ожидала, что так получится, но боролась до конца и рада, что попала в тройку, - сказала 18-летняя спортсменка. - За Лизу очень переживала, она борец и большая молодец, что сделала аксели и всю программу, это шаг вперед, но есть недочеты, есть, что исправлять, будем стараться достичь большего". Коляда - снова лучший. И снова краткий В мужском одиночном катании первенствовал Михаил Коляда, для которого эта победа стала третьей кряду в текущем сезоне. После короткой программы фигурист решил повременить с комментариями для прессы, однако его тренер Алексей Мишин пообещал, что итоги после второго дня Коляда подведет. "Будет говорить долго", - отмечал специалист.

После победной произвольной программы обещание было сдержано. Коляда вышел к журналистам, но не стал изменять себе и был предельно лапидарен. "Я буду продолжать традицию насчет краткости, все было хорошо и по настроению, и по самочувствию, мы работаем, придумываем разные наборы прыжков, - сказал он. - Мы работаем, идем потихонечку, не могу сказать пока, что в идеальной форме". Ставший вторым ученик Этери Тутберидзе грузин Морис Квителашвили признался, что соскучился по соревнованиям. А также пожелал скорейшего выздоровления своим одногруппницам Щербаковой и Медведевой. "Желаю поправиться им, выздороветь, будем переживать и в дальнейшем болеть на соревнованиях за наших девушек". Третье место занял Петр Гуменник. После короткой программы фигурист шел вторым, однако удержать серебро ему так и не удалось. Действующий чемпион Европы и один из фаворитов этапа Алиев стал пятым. "Хорошо себя чувствовал, - сказал спортсмен. - Вчера проанализировал, что было с состоянием, пришел к выводу, что вчера как будто бачок с топливом потек, перестал ехать. Сегодня решил попытаться свое тело за счет кофе и чая с лимоном подбодрить, достаточно был бодр, на позитиве, свобода внутри меня жила, сегодня мое состояние можно назвать соревновательным". Примечательно, но самую высокую оценку за технику в произвольной программе получил не кто-то из итоговой призовой тройки, а другой ученик Мишина Евгений Семененко (93,66 балла против 93,55 у Коляды). Неудачная короткая программа не позволила ему подняться выше итогового шестого места, однако в общении с прессой Мишин был очень доволен своим подопечным. Вообще, если нужно определить самого счастливого человека во всем "Мегаспорте" в эту субботу, то это определенно Алексей Николаевич. И это, надо сказать, абсолютно заслуженно. "Это наше место. В очередь" Парное катание - наименее представительный вид на московском этапе. И, как оказалось, наиболее "острый", если не сказать "трештоковый". Чемпионы Европы и мировые рекордсмены в короткой программе Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ошиблись на выбросе в первый день и шли на втором месте, позади Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Обе пары тренируются у легендарной Тамары Москвиной, и несмотря на то, что конкуренция между фигуристами еще ни разу не выходила за рамки допустимого, совершенно очевидно, что соперничество начинает обостряться.

Неделю назад Бойкова и Козловский уступили Мишиной и Галлямову на этапе Кубка России. Еще одно поражение - и разговоров о смене лидеров в сборной было бы не избежать. Однако в произвольной программе чемпионы Европы выступили безупречно, а диктор на арене, видимо, настолько впечатлился их прокатом, что не сразу вспомнил имя партнера. Завершив прокат, Козловский, осознавая, что судьба золота, скорее всего, уже решена, не сдержал эмоций. "Это наше место. В очередь, - вот так расшифровал Козловский свой выкрик в микст-зоне. - Это послание самим себе, перед каждым стартом мы проводим аналитику, знаем, на что способны, какие баллы можем получить, независимо от результатов других спортсменов. И по тому, как прокатали свою программу, мы, по нашему мнению, находимся на своем месте". Мишина и Галлямов в произвольной программе допустили ошибку - партнерша сделала "бабочку" на каскаде из двух тройных сальховов через ойлер, из-за чего им не удалось подняться выше второго места. "Несмотря ни на что, я считаю свою партнершу самой лучшей, - сказал Галлямов. - Она молодец. Может, что-то сегодня не получилось, но мы не будем расстраиваться, наоборот, соберемся, чтобы все сделать в два, а то и в три раза лучше". Третье место заняли дебютанты взрослого сезона Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. В произвольной программе спортсмены, обладающие высочайшим качеством парных элементов, но не исполняющие на соревнованиях тройные прыжки, сделали попытку прыгнуть параллельный тройной сальхов, закончившийся не менее параллельной ошибкой - Рылов сделал прыжок в два оборота, Панфилова упала. Синициной и Кацалапову не хватило сил В танцах на льду обошлось без сенсаций. Фавориты Виктория Синицина и Никита Кацалапов более-менее оправились от травм и не оставили шансов соперникам, несмотря на ошибку на заключительной поддержке в произвольном танце.

На эту тему Фигурист Кацалапов заявил, что пришлось бороться с поддержкой зрителей во время проката