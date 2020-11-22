Надаль назвал Медведева одним из лучших теннисистов мира

ТАСС, 22 ноября. Испанец Рафаэль Надаль считает, что в полуфинальном матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) против россиянина Даниила Медведева был наказан за ошибки одним из лучших игроков в мире. Комментарий Надаля приводит газета As .

24-летний россиянин победил вторую ракетку мира со счетом 3:6, 7:6 (7:4), 6:3. Медведев впервые вышел победителем в противостоянии с испанцем, предыдущие три матча он проиграл.

"Матч был равным, сначала у него было преимущество, а потом я перехватил инициативу и выиграл первый сет, - сказал Надаль. - Во втором сете я начал плохо, но затем вернулся в игру и мог завершить матч на своей подаче, но в этот момент он сыграл хорошо, а я нет, такова реальность. Если ты ошибаешься в матче против одного из лучших игроков мира, то игра становится намного более сложной. Я поздравляю его и желаю ему всего наилучшего ".

Также Надаль подвел итоги сезона для себя. "Этот год был нетипичным из-за экстремальной ситуации [с коронавирусом], мы сталкиваемся с трудностью, которую никто не мог себе представить. Поэтому все остальное уходит на второй план. Я играл, в целом все прошло хорошо, можно быть довольным", - отметил испанец.

"Я надеюсь, что вакцины [от коронавируса] будут эффективными и через несколько месяцев мы сможем вернуться к определенной норме. Я планирую отдохнуть несколько дней и начать тренировки, нужны быть готовым к 15 января, поэтому в следующие полтора месяца мне надо приложить усилия, чтобы стать лучшим игроком", - добавил Надаль.

Надалю 34 года, он располагается на второй строчке рейтинга АТР, завоевав 86 титулов под эгидой организации. Также испанец делит со швейцарцем Роджером Федерером первое место по количеству побед на турнирах серии Большого шлема (20). Медведев занимает четвертую строчку мирового рейтинга и является обладателем восьми титулов АТР. Лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема для россиянина является выход в финал Открытого чемпионата США прошлого сезона.