СМИ: футболист "Барселоны" Пике из-за травмы может пропустить до шести месяцев

ТАСС, 22 ноября. Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике, получивший растяжение связок правого колена в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1), может пропустить от двух до шести месяцев. Об этом сообщает портал Sport.es.

Пике покинул поле на 62-й минуте мачта после столкновения с полузащитником "Атлетико" Анхелем Корреа. Степень полученного повреждения станет ясна после тестов, которые будут проведены в воскресенье. В случае хирургического вмешательства сроки восстановления 33-летнего защитника могут составить от четырех до шести месяцев. Без операции футболист может пропустить около двух месяцев.