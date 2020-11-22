СМИ: футболист "Барселоны" Пике из-за травмы может пропустить до шести месяцев

ТАСС, 22 ноября. Защитник испанского футбольного клуба "Барселона" Жерар Пике, получивший растяжение связок правого колена в матче 10-го тура чемпионата Испании против "Атлетико" (0:1), может пропустить от двух до шести месяцев. Об этом сообщает портал Sport.es.
Пике покинул поле на 62-й минуте мачта после столкновения с полузащитником "Атлетико" Анхелем Корреа. Степень полученного повреждения станет ясна после тестов, которые будут проведены в воскресенье. В случае хирургического вмешательства сроки восстановления 33-летнего защитника могут составить от четырех до шести месяцев. Без операции футболист может пропустить около двух месяцев.
Также в матче против "Атлетико" травму получил 28-летний полузащитник "Барселоны" Серхи Роберто. У него диагностирована мышечная травма правого бедра. В настоящее время он ожидает дополнительных тестов, которые установят степень травмы.
В матче девятого тура чемпионата Испании против "Бетиса" травму колена получил 18-летний полузащитник Ансу Фати. Также в списке травмированных "Барселоны" находятся защитники Рональд Араухо и Самюэль Умтити и полузащитник Серхио Бускетс.
Пике в нынешнем сезоне провел 10 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. На счету Роберто также 10 матчей и один гол.