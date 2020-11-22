"Динамо" обыграло "Трактор" в матче КХЛ. Шипачев набрал 600-е очко в "регулярках"

В составе победителей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (18-я и 41-я минуты), Даниил Тарасов (25), Михал Чайковски (32) и Оскар Линдберг (32), у проигравших отличились Вячеслав Основин (24) и Артем Шварев (35). На шестой минуте игры нападающий "Динамо" Дмитрий Кагарлицкий не реализовал буллит.

ТАСС, 22 ноября. Московское "Динамо" на выезде обыграло челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 2 885 зрителей и завершилась со счетом 5:2.

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Форвард столичной команды Вадим Шипачев отдал в игре две результативные передачи в эпизодах с голами Яшкина и набрал 600 очков (193 шайбы + 407 передач) в регулярных чемпионатах КХЛ. Шипачев по этому показателю занимает второе место, первое - у форварда магнитогорского "Металлурга" Сергея Мозякина (742; 660+345), третье - у нападающего казанского "Ак Барса" Даниса Зарипова (530; 227+303), который в субботу стал лучшим бомбардиром казанской команды в высших дивизионах российского хоккея. Ближайший динамовец - Кагарлицкий - занимает в этом рейтинге 15-е место, на его счету 340 очков (119+221). Тарасов стал лучшим снайпером "Динамо" в КХЛ, он забросил 68-ю шайбу, превзойдя Дениса Кокарева, который забивал забивал за бело-голубых в лиге 67 раз.

22 ноября хоккейное "Динамо" празднует 74-летие, клуб был основан в 1946 году. Бело-голубые одержали третью победу подряд и занимают четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка. "Трактор" прервал победную серию из пяти игр и располагается на третьей строчке на Востоке, имея в активе 40 очков. В следующем матче подопечные Владимира Крикунова 24 ноября на выезде сыграют с хельсинкским "Йокеритом", команда из Челябинска 26 ноября примет екатеринбургский "Автомобилист".

В других матчах игрового дня уфимский "Салават Юлаев" дома победил "Барыс" из Нур-Султана (4:1), а череповецкая "Северсталь" на выезде с тем же счетом оказалась сильнее магнитогорского "Металлурга".