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НБА

Тейтум подпишет новый контракт с клубом НБА "Бостон" на $195 млн

Соглашение будет рассчитано на пять лет
Джейсон Тейтум AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Джейсон Тейтум
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 23 ноября. Форвард Джейсон Тейтум продлит контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бостон". Об этом сообщает телеканал ESPN.

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Новое соглашение с 22-летним баскетболистом будет рассчитано на пять лет. За это время он получит $195 млн.

Тейтум был выбран "Бостоном" в первом раунде под общим третьим номером на драфте 2017 года. В минувшем регулярном чемпионате он набирал в среднем за игру 23,4 очка, совершал 7 подборов и отдавал 3 результативные передачи. В плей-офф на его счету в среднем 25,7 очка, 10 подборов и 5 передач. "Бостон" в финале Восточной конференции проиграл в серии "Майами" со счетом 2-4.

Сезон-2020/21 Национальной баскетбольной ассоциации начнется 22 декабря.

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