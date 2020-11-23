Чемпионский путь от Сиднея до Лондона. Главные матчи в карьере Даниила Медведева

Россиянин Даниил Медведев одержал победу в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне, завоевав пока главный трофей в своей карьере. Среди российских теннисистов обладателем титула ранее становился только Николай Давыденко в 2009 году. Теперь Медведев является обладателем девяти титулов на турнирах АТР. Вспоминаем главные победы россиянина на международных кортах.
Первый титул ATP
Трудно такое представить, но первый титул четвертая ракетка мира выиграл менее трех лет назад. В начале сезона-2018 Медведев победил на турнире ATP в Сиднее. Россиянин начал выступление с квалификации, но по ходу турнира разобрался со всеми соперниками. В финальном матче российский спортсмен в трех сетах победил представителя Австралии Алекса де Минора, обыграв его со счетом 1:6, 6:4, 7:5. Матч продолжался 2 часа 13 минут.
Полностью уступив первый сет, Медведев во второй партии впервые заработал брейк-пойнт, взял подачу соперника и сравнял счет в матче. В третьем сете россиянин повел 4:0, но позволил сопернику сравнять счет по геймам (5:5). Однако концовка осталась за Медведевым, который с первого же матчбола завершил игру в свою пользу.
Пятый титул в карьере и первый Masters
В августе 2019 года Медведеву покорился турнир в Цинциннати. В финале россиянин победил бельгийца Давида Гоффена со счетом 7:6 (7:3), 6:4, матч продолжался 1 час 41 минуту. Стоит отметить, что в полуфинальном матче был повержен сам Новак Джокович.
Медведев стал первым российским теннисистом, который победил на турнире в Цинциннати. Он также стал пятым россиянином, выигравшим любой Masters. Ранее подобного добивались Андрей Чесноков (дважды), Марат Сафин (пять), Николай Давыденко (три раза) и Карен Хачанов. Кроме того, Медведев стал самым молодым победителем турнира в Цинциннати с 2008 года, когда свой первый Masters завоевал 21-летний британец Энди Маррей.
Россиянин выиграл пятый титул в карьере и впервые стал чемпионом соревнований серии Masters, престижность которой уступает только турнирам Большого шлема и Итоговому турниру ATP.
Финал US Open против Надаля
В сентябре 2019 года Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема, где ему противостоял великий Рафаэль Надаль. Несмотря на поражение в пяти сетах, россиянин показал классный теннис и заставил понервничать знаменитого испанца.
Первый сет финального матча прошел в упорной борьбе, но в решающий момент Надаль сделал необходимый брейк, во втором испанец победил быстрее и увереннее, вызвав ощущение, что следующий отрезок игры станет заключительным. Медведев проигрывал 1:3, но сумел переломить ход встречи и выиграть со счетом 7:5. В четвертом сете на игре Надаля сказалась усталость, Медведев же, наоборот, раскрепостился и понял, как эффективно противостоять сопернику.
Начало пятого сета осталось за россиянином, но потом успешную серию выдал Надаль. При счете 5:2 показалось, что он уже окончательно развернул ход матча в свою пользу. Но Медведев взял два гейма подряд — 5:4. В последнем гейме он отыграл два матчбола, но Надаль все же собрался и завоевал свой 19-й титул Большого шлема. Россиянин уступил со счетом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6. Матч продолжался 4 часа 49 минут.
Финал St. Petersburg Open против Чорича
Победа над хорватом Борном Чоричем со счетом 6:3, 6:1 примечательна тем, что Медведев выиграл первый турнир в России. Произошло это в сентябре 2019 года на кортах Санкт-Петербурга. Россиянин не отдал в четырех матчах ни одного сета, финал турнира в Петербурге стал для него пятым подряд в году. После игры Чорич признался, что, несмотря на положительную статистику личных встреч, в этот вечер он ничего не мог сделать с россиянином.
Медведев прервал 15-летнюю серию без побед россиян на St. Petersburg Open, где последний раз титул брал Михаил Южный.
Финал Итогового турнира ATP против Тима
Пока это без преувеличения главный матч в карьере Медведева. Россиянин со счетом 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 победил австрийца Доминика Тима, который является третьей ракеткой мира. Проиграв первый сет, Даниил сумел собраться на оставшуюся часть матча и переломил ход встречи.
На пути к финалу оба теннисиста обыграли серба Новака Джоковича и испанца Рафаэля Надаля, занимающих первые две строчки рейтинга ATP. Медведев встречался с первой ракеткой мира Джоковичем на групповом этапе, а с Надалем — в полуфинале. Россиянин провел против Тима пять матчей — в трех победу праздновал австриец, в двух сильнее оказывался Медведев. Исход второго сета решился на тай-брейке, который лучше провел российский спортсмен. В решающем третьем сете Медведеву удалось взять подачу австрийца и вырвать волевую победу.
Для 24-летнего Медведева эта победа стала первой на Итоговом турнире, он второй раз принимал участие в соревновании. В прошлом году Даниил уступил во всех трех матчах и занял последнее, четвертое место в своей группе. В этом сезоне россиянин выиграл все три встречи своей группы, победив Джоковича, представителя Германии Александра Зверева и Диего Шварцмана из Аргентины.
Евгений Вагин