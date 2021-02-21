Даниил Медведев проиграл Новаку Джоковичу в финале Australian Open

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу 33-летнего серба, имевшего на турнире первый номер посева. 25-летний россиянин был посеян под четвертым номером.

Медведев располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), после Открытого чемпионата Австралии россиянин поднимется на третье место в обновленной версии рейтинга. Он завоевал девять титулов под эгидой организации и во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, уступив в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году испанцу Рафаэлю Надалю. В конце прошлого сезона Медведев выиграл Итоговый турнир ATP, его победная серия, начавшаяся в прошлом году, составила 20 матчей. Предыдущим россиянином, сыгравшим в финале Australian Open в мужском одиночном разряде, был Марат Сафин, обыгравший австралийца Ллейтона Хьюитта в 2005 году. Также в Австралии в 1999 году побеждал Евгений Кафельников.

Джокович 18 раз выигрывал турниры серии Большого шлема, из них девять раз Открытый чемпионат Австралии (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021). Таким образом, серб выиграл турнир в Мельбурне третий раз подряд.