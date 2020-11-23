Ягр: у Овечкина есть все шансы побить рекорд Гретцки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин имеет все шансы побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в матчах регулярного чемпионата. Такое мнение выразил чешский хоккеист Яромир Ягр на пресс-конференции перед матчем Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между омским "Авангардом" и казанским "Ак Барсом".

"Когда я решил поехать играть в Россию, я осознавал, что у меня не будет шанса побить рекорд Уэйна Гретцки, может быть, если бы я остался в НХЛ, я бы смог хотя бы приблизиться к нему. Овечкин - бомбардир, а я таковым не являюсь. Шесть лет назад я думал, что у него нет шансов, но после этого он стал играть в другой хоккей и стал более эффективным игроком, чем когда был молодым, возможно, он работает более усердно. Если он будет продолжать так трудиться, то думаю, что у него есть все шансы побить рекорд Гретцки", - сказал Ягр.

"Если бы я мог взять в "Кладно" любого игрока, я бы выбрал Овечкина и Коннора Макдэвида", - добавил чех.

Ягр выступал за "Авангард" во время локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2004/05, а также с 2008 по 2011 год. Он провел за клуб 221 матч, в котором набрал 217 очков (93 гола + 124 передачи).

Ягр с 1 921 очком занимает второе место в списке лучших бомбардиров НХЛ и третью строчку по заброшенным шайбам (766) и количеству матчей (1 733). Также он является самым результативным европейским хоккеистом в истории лиги. В составе "Питтсбурга" Ягр дважды выиграл Кубок Стэнли (1991, 1992), в НХЛ он также выступал за "Вашингтон", "Нью-Йорк Рейнджерс", "Филадельфию", "Даллас", "Бостон", "Нью-Джерси", "Флориду" и "Калгари".

В составе сборной Чехии Ягр выигрывал Олимпийские игры (1998) и дважды становился чемпионом мира (2005, 2010). Он является членом Тройного золотого клуба, в который входят игроки, выигрывавшие Олимпийские игры, чемпионат мира и Кубок Стэнли.

В настоящее время 48-летний хоккеист является игроком клуба второго дивизиона чемпионата Чехии "Кладно", владельцем которого он стал летом 2011 года. 16 ноября его партнер по команде Томаш Плеканец сообщил, что Ягр вернется на лед в ближайшее время.

Достижения Овечкина

Овечкин играет за "Вашингтон" с 2004 года. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз - лучшим снайпером лиги, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата). В 2018 году Овечкин с "Вашингтоном" выиграл Кубок Стэнли.