Гандболист Игропуло завершил спортивную карьеру

"Лучше посидеть дома, а разбираться потом". Игропуло о жизни в Европе и гандболе в России

"Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но мое здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом. Сегодня я открыто решил сказать вам о том, что это конец. Я не хочу лицемерить, говоря о том, что мне легко мириться с этим фактом. Но решение принято, я больше не буду пытаться играть", - говорится в сообщении.

Игропуло 35 лет, он выступал за российские клубы "Виктор" и "Чеховские медведи", испанскую "Барселону", германский "Фюксе", датский "Колдинг", белорусский "Мешков" и польскую "Вислу". Является победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом России, двукратным чемпионом Испании, победителем чемпионата Греции, обладателем Кубка Германии.