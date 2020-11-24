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Летние олимпийские виды спорта

Гандболист Игропуло завершил спортивную карьеру

Россиянин является победителем Лиги чемпионов, чемпионом России, Испании, Греции, обладателем Кубка Германии
Константин Игропуло EPA/Diego Azubel
Описание
Константин Игропуло
© EPA/Diego Azubel

ТАСС, 24 ноября. Российский гандболист Константин Игропуло завершил спортивную карьеру. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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"Скажу честно, я не хочу заканчивать карьеру, но мое здоровье не позволяет продолжать заниматься профессиональным спортом. Сегодня я открыто решил сказать вам о том, что это конец. Я не хочу лицемерить, говоря о том, что мне легко мириться с этим фактом. Но решение принято, я больше не буду пытаться играть", - говорится в сообщении.

Игропуло 35 лет, он выступал за российские клубы "Виктор" и "Чеховские медведи", испанскую "Барселону", германский "Фюксе", датский "Колдинг", белорусский "Мешков" и польскую "Вислу". Является победителем Лиги чемпионов, четырехкратным чемпионом России, двукратным чемпионом Испании, победителем чемпионата Греции, обладателем Кубка Германии.

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