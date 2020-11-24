Николич: дисциплинированность поможет "Локомотиву" удачно сыграть против "Атлетико"

ТАСС, 24 ноября. Игра в Москве против мадридского "Атлетико" была трудной, дисциплина поможет "Локомотиву" сыграть успешно против испанского клуба и в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Такое мнение выразил главный тренер московского клуба Марко Николич, комментарий которого приводит пресс-служба "Локомотива".

"Уверен, что мы готовы. В Москве была трудная игра, но теперь мы знаем соперника еще лучше, чем перед прошлым матчем. Я хочу видеть на поле уверенную команду с дисциплиной и тактикой каждую минуту игры, потому что невозможно играть без дисциплины. В Лиге чемпионов против такой команды нужна дисциплина каждую секунду, если будет так, то результат будет хорошим", - сказал Николич.

"Атлетико" - качественная и опытная команда, которая много лет играет на высоком уровне, но у нас есть шансы. Правда всегда на поле", - добавил специалист.

Главный тренер "Локомотива" выразил сомнение в том, что "Атлетико" будет играть против "Локомотива" так, как играл против "Барселоны" в своем последнем матче чемпионата Испании (1:0). "Не думаю, что они будут играть по этой схеме против нас. Матч с "Барселоной" и матч с нами никак не связаны. Там чемпионат Испании, здесь Лига чемпионов, где только шесть туров", - сказал он.

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что задача номер один, которая стоит перед командой на матч в Мадриде, - набрать очки. "Мы играли здесь неоднократно, но очков не набирали. Задача номер один - набрать наконец-то очки. Дома мы сыграли неплохо, так что постараемся увезти очки отсюда", - сказал футболист.

"Локомотив" проведет матч против "Атлетико" 25 ноября в Испании (игра начнется в 23:00 мск). В турнирной таблице группы А после трех туров мадридский клуб занимает второе место, набрав 4 очка. Москвичи с 2 очками идут третьими. В матче третьего тура "Локомотив" дома сыграл с "Атлетико" вничью (1:1).