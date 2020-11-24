"Челси" и "Севилья" стали первыми участниками плей-офф Лиги чемпионов

ТАСС, 24 ноября. Английский футбольный клуб "Челси" и испанская "Севилья" одержали победы в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов и стали первыми участниками плей-офф турнира. Обе команды играют в группе E вместе с "Краснодаром".

"Краснодар" проиграл "Севилье" и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

"Челси" со счетом 2:1 в гостях обыграл французский "Ренн". "Севилья" с тем же счетом на выезде победила "Краснодар".

После четырех туров "Челси" занимает первую строчку группы Е, набрав 10 очков. "Севилья" с тем же количеством очков занимает второе место. "Ренн" и "Краснодар" за два тура до конца группового этапа имеют по одному очку.

Групповой этап Лиги чемпионов завершится 9 декабря. 14 декабря пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира, первые матчи которой запланированы на 16 февраля.