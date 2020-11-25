Михаил Кержаков: в Лиге чемпионов малейшие оплошности наказываются

В гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" со счетом 1:3 уступил "Лацио" и за два тура до конца группового турнира лишился шансов на попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Всегда обидно проигрывать, но Лига чемпионов не прощает ошибок. [Чиро] Иммобиле - форвард экстра-класса, если у него есть шанс, он практически всегда его использует, ему нельзя давать простора, времени, чтобы он принимал мяч и исполнял. В первой игре у них не было ряда ведущих футболистов, они играли вторым номером, а здесь сразу побежали в прессинг, результатом чего стал первый гол, который мы пропустили на третьей минуте. Потом они продолжили прессинговать, но когда счет стал 1:2 и в начале второго тайма инициатива перешла в наши руки", - сказал футболист.

"Это Лига чемпионов, турнир высочайшего класса, малейшие оплошности наказываются", - добавил он.

В турнирной таблице лидирует германская "Боруссия" из Дортмунда с 9 очками, вторым идет "Лацио", набрав 8 очков, третьим - "Брюгге" (4), четвертым - "Зенит" (1). В следующем туре "Зенит" 2 декабря в гостях сыграет с "Брюгге", "Лацио" на выезде встретится с "Боруссией".