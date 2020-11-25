Семак не считает провалом выступление "Зенита" в Лиге чемпионов

"Зенит" и "Краснодар" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Роковые поражения. "Зенит" и "Краснодар" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил итальянскому "Лацио" (1:3) и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

"Не считаю это провалом. Это реалии, - заявил Семак. - Учитывая состояние лидеров команды, которые почти не тренировались - [Себастьян] Дриусси и [Сердар] Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком - чуть больше. Достаточно сложно было рассчитывать на успех".

В следующем туре "Зенит" 2 декабря в гостях сыграет с бельгийским "Брюгге".