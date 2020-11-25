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Лига чемпионов

Семак не считает провалом выступление "Зенита" в Лиге чемпионов

Клуб из Санкт-Петербурга в четвертом туре группового этапа проиграл "Лацио" со счетом 1:3 и потерял шансы на выход в плей-офф турнира

ТАСС, 25 ноября. Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак не считает провалом выступление команды на групповом этапе Лиги чемпионов. Комментарий Семака приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" на выезде уступил итальянскому "Лацио" (1:3) и потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

"Не считаю это провалом. Это реалии, - заявил Семак. - Учитывая состояние лидеров команды, которые почти не тренировались - [Себастьян] Дриусси и [Сердар] Азмун провели по одной тренировке за месяц, Малком - чуть больше. Достаточно сложно было рассчитывать на успех".

В следующем туре "Зенит" 2 декабря в гостях сыграет с бельгийским "Брюгге".

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