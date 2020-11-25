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Итоговый турнир ATP

Рублев: победа Медведева над Джоковичем в Лондоне заставляет еще больше восхищаться им

Российский теннисист стал победителем Итогового турнира ATP
Андрей Рублев EPA-EFE/ANDY RAIN
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/ANDY RAIN

МОСКВА, 25 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа Даниила Медведева на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем заставляет еще больше уважать и восхищаться им. Такое мнение ТАСС высказал партнер Медведева по сборной России Андрей Рублев.

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Медведев в воскресенье выиграл Итоговый турнир ATP. Россиянин на групповом этапе обыграл Джоковича, аргентинца Диего Шварцмана и немца Александра Зверева, в полуфинале - испанца Рафаэля Надаля, а в финале - австрийца Доминика Тима. Медведев занимает четвертое место в рейтинге ATP.

"Даниила поздравил [с победой в Лондоне], на следующий день после финала ему написал, - сказал Рублев. - К сожалению, я не смотрел ни полуфинал, ни финал, но я видел игру против Новака Джоковича, которая меня в хорошем плане заставила еще больше уважать Даню, еще больше восхищаться им, он нереальный трудяга и боец. Он полностью заслужил быть там, где находится сейчас".

Рублев на Итоговом турнире ATP не смог выйти из группы, одержав одну победу в трех матчах.

Теги
Джокович, НовакИтоговый турнир ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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