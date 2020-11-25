Состоялась презентация Зала славы водного поло России

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Презентация Зала славы водного поло, цель которого увековечить достижения ватерполистов сборных СССР и России, прошла в среду в Москве. Зал славы является проектом Федерации водного поло России.

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Создание Зала славы приурочено к 40-летию победы сборной СССР по водному поло на Олимпийских играх в Москве. В основе концепции проекта лежит идея сохранения и передачи исторического наследия отечественного водного поло подрастающему поколению.

В планах федерации выбрать помещение под Зал славы водного поло, пока он будет существовать в виртуальном формате.

В презентации Зала славы приняли участие олимпийские чемпионы 1972 и 1980 годов Михаил Иванов, Евгений Гришин, Евгений Шаронов, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Собченко, Александр Древаль, Вадим Жмудский, Александр Шидловский.