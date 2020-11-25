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Лига Европы

Дик Адвокат считает, что уровень чемпионата России по футболу не упал за последние годы

Бывший тренер "Зенита" отметил, что многие российские клубы доверяют молодым игрокам
Главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат EPA-EFE/KOEN VAN WEEL
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Главный тренер "Фейенорда" Дик Адвокат
© EPA-EFE/KOEN VAN WEEL

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный тренер нидерландского "Фейенорда" Дик Адвокат считает, что уровень чемпионата России по футболу остается прежним. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

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В текущем сезоне российские клубы в 14 матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы не одержали ни одной победы. В четверг ЦСКА в матче Лиги Европы примет "Фейенорд". В Лиге чемпионов выступают "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

"Российские клубы действительно не так хорошо выступают в еврокубках. Но я не сказал бы, что уровень чемпионата как-то упал, он остался на том же уровне. Единственное, что я могу сказать, сейчас многие российские клубы доверяют молодым игрокам. Когда я работал в "Зените", у нас был хороший сплав сильных игроков и молодых", - отметил Адвокат.

Встреча первого круга между ЦСКА и "Фейенордом" завершилась победой команды из Нидерландов со счетом 3:1. "У ЦСКА всегда была хорошая команда, хорошие тренеры. Команда показывает хороший футбол, это непростой соперник. Я немного был удивлен результатом первой игры", - сказал Адвокат.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял петербургский "Зенит", с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы - 2012, где россияне выбыли из борьбы после группового этапа.

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