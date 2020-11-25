Дик Адвокат считает, что уровень чемпионата России по футболу не упал за последние годы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Главный тренер нидерландского "Фейенорда" Дик Адвокат считает, что уровень чемпионата России по футболу остается прежним. Такое мнение он высказал на пресс-конференции.

В текущем сезоне российские клубы в 14 матчах группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы не одержали ни одной победы. В четверг ЦСКА в матче Лиги Европы примет "Фейенорд". В Лиге чемпионов выступают "Зенит", "Локомотив" и "Краснодар".

"Российские клубы действительно не так хорошо выступают в еврокубках. Но я не сказал бы, что уровень чемпионата как-то упал, он остался на том же уровне. Единственное, что я могу сказать, сейчас многие российские клубы доверяют молодым игрокам. Когда я работал в "Зените", у нас был хороший сплав сильных игроков и молодых", - отметил Адвокат.

Встреча первого круга между ЦСКА и "Фейенордом" завершилась победой команды из Нидерландов со счетом 3:1. "У ЦСКА всегда была хорошая команда, хорошие тренеры. Команда показывает хороший футбол, это непростой соперник. Я немного был удивлен результатом первой игры", - сказал Адвокат.

С 2006 по 2009 год Адвокат возглавлял петербургский "Зенит", с которым по разу выиграл чемпионат и Суперкубок России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА. С 2010 по 2012 год являлся главным тренером сборной России и вышел с ней на чемпионат Европы - 2012, где россияне выбыли из борьбы после группового этапа.