"Локомотив" второй раз подряд сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов

"Локомотив" и "Атлетико" играли в прошлом туре группового этапа. Встреча, которая прошла в Москве, также завершилась вничью - 1:1. В общей сложности команды провели семь встреч, четыре раза побеждал "Атлетико", еще трижды соперники играли вничью.

Все еврокубковые матчи среды и четверга начинаются в память о Диего Марадоне, скончавшемся в возрасте 60 лет в среду.

В другом матче группы A германская "Бавария" обыграла австрийский "Зальцбург" со счетом 3:1. "Бавария" возглавляет турнирную таблицу с 12 очками и обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Атлетико" занимает второе место, набрав 5 очков, "Локомотив" идет третьим (3), "Зальцбург" - четвертым (1).

Российские команды по-прежнему не могут одержать победу в основной стадии Лиги чемпионов в текущем сезоне. Предыдущая победа команды из России датирована 27 ноября 2019 года, тогда "Зенит" на своем поле обыграл французский "Лион" со счетом 2:0. "Локомотив" не побеждает в Лиге чемпионов с сентября прошлого года. В первом туре группового этапа турнира сезона-2018/19 железнодорожники обыграли германский "Байер" со счетом 2:1. В текущем сезоне в Лиге чемпионов играют три российских клуба, "Зенит" и "Краснодар" уже лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре "Локомотив" примет "Зальцбург", "Атлетико" дома сыграет с "Баварией". Матчи пройдут 1 декабря.