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Лига чемпионов

"Локомотив" второй раз подряд сыграл вничью с "Атлетико" в Лиге чемпионов

В текущем розыгрыше Лиги чемпионов "Локомотив" остается единственным российским клубом, сохраняющим шансы на выход в плей-офф
Футболист "Локомотива" Зе Луиш и "Атлетико" Стефан Савич EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Футболист "Локомотива" Зе Луиш и "Атлетико" Стефан Савич
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 26 ноября. Московский футбольный клуб "Локомотив" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" со счетом 0:0 в гостевом матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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"Локомотив" и "Атлетико" играли в прошлом туре группового этапа. Встреча, которая прошла в Москве, также завершилась вничью - 1:1. В общей сложности команды провели семь встреч, четыре раза побеждал "Атлетико", еще трижды соперники играли вничью.

Все еврокубковые матчи среды и четверга начинаются в память о Диего Марадоне, скончавшемся в возрасте 60 лет в среду. 

В другом матче группы A германская "Бавария" обыграла австрийский "Зальцбург" со счетом 3:1. "Бавария" возглавляет турнирную таблицу с 12 очками и обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Атлетико" занимает второе место, набрав 5 очков, "Локомотив" идет третьим (3), "Зальцбург" - четвертым (1).

Российские команды по-прежнему не могут одержать победу в основной стадии Лиги чемпионов в текущем сезоне. Предыдущая победа команды из России датирована 27 ноября 2019 года, тогда "Зенит" на своем поле обыграл французский "Лион" со счетом 2:0. "Локомотив" не побеждает в Лиге чемпионов с сентября прошлого года. В первом туре группового этапа турнира сезона-2018/19 железнодорожники обыграли германский "Байер" со счетом 2:1. В текущем сезоне в Лиге чемпионов играют три российских клуба, "Зенит" и "Краснодар" уже лишились шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

В следующем туре "Локомотив" примет "Зальцбург", "Атлетико" дома сыграет с "Баварией". Матчи пройдут 1 декабря.

Лига чемпионов-2020/21. Группа A
МестоКомандаИВНПМО
1Бавария440015-412
2Атлетико41214-75
3Локомотив40314-53
4Зальцбург40137-141

 

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