Куликов: "Локомотив" ехал на матч с "Атлетико" за победой, но ничья - хороший результат

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" ехал на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Атлетико" за победой, но ничья - положительный результат. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" высказал полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов.

В среду "Локомотив" на выезде сыграл вничью с "Атлетико" со счетом 0:0.

"Мы ехали сюда за победой, но ничья - это положительный результат, мы двигаемся дальше, есть шансы выйти из группы со второго места, - сказал Куликов. - Главная наша задача была не допустить, чтобы они не давали передачи в середине поля и играли только через фланги, думаю, это получилось. Мы готовимся к каждому сопернику, и к "Атлетико" тоже готовились, разбирали, как они действуют на стандартах, у нас получилось предотвратить опасность у наших ворот".

"Мы старались чаще передавать мяч с фланга на фланг, иногда у нас это получалось. Они играют очень узко, мы старались так играть, но получалось не всегда. Перелеты - не проблема, обычная жизнь футболиста. Мы восстанавливаемся и будем готовы ко всем матчам", - добавил игрок "Локомотива".

Турнирную таблицу группы A возглавляет германская "Бавария" с 12 очками, команда из Мюнхена обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Атлетико" занимает второе место, набрав 5 очков, "Локомотив" идет третьим (3), австрийский "Зальцбург" - четвертым (1). В следующем туре "Локомотив" 1 декабря примет "Зальцбург".