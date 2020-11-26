Николич считает ничью "Локомотива" в матче ЛЧ против "Атлетико" нормальным результатом

ТАСС, 26 ноября. "Локомотиву" удалось заработать очко в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского "Атлетико", это нормальный результат. Такое мнение в эфире телеканала "Матч ТВ" выразил главный тренер московского клуба Марко Николич.

Матч "Атлетико" - "Локомотив" завершился со счетом 0:0.

"Мы хотим побеждать, вне зависимости от того, против какого соперника мы играем. Я не рад такому результату, но и не зол. Нормально. Мы заработали очко, можем двигаться дальше", - сказал Николич.

Главный тренер "Локомотива" сказал, что Антон Миранчук играл в роли второго нападающего. "Сегодня на поле было два нападающих, в роли второго выступал Антон [Миранчук], он может играть на этой позиции. Но это был выбор только на этот матч, не могу сказать ничего о том, какой схемы мы будем придерживаться дальше, возможно, она поменяется. Но об изменении модели игры команды можно будет говорить только после зимних сборов", - сказал Николич.

"Интересно, что игра закончилась без желтых карточек. Я думаю, что такое может произойти один раз за 100 матчей в Лиге чемпионов", - добавил он.

В турнирной таблице группы A "Атлетико" занимает второе место, набрав пять очков, "Локомотив" идет третьим с тремя очками. Лидирует германская "Бавария" (12), последним идет австрийский"Зальцбург", с которым "Локомотив" сыграет дома в следующем туре. "Атлетико" примет "Баварию". Оба матча пройдут 1 декабря.