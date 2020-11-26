Не пассажиры. "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ

ТАСС, 26 ноября. Московский "Локомотив" сыграл на выезде вничью с испанским "Атлетико" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.

После жеребьевки группового этапа "Локомотиву" предрекали роль абсолютного аутсайдера. Однако в текущем розыгрыше главного европейского клубного турнира красно-зеленые остались единственной российской командой, сохраняющей шансы на выход в плей-офф.

После четырех туров в группе А лидирует германская "Бавария" с 12 очками. Победив австрийский "Зальцбург" со счетом 3:1, мюнхенская команда обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Атлетико" занимает второе место, набрав 5 очков, "Локомотив" идет третьим (3), "Зальцбург" - четвертым (1).

"Локомотив" второй раз подряд сыграл вничью с "Атлетико" в текущем розыгрыше турнира. В прошлом туре встреча этих команд в Москве закончилась со счетом 1:1. На 68-й минуте матча в Мадриде гол полузащитника "Атлетико" Коке в ворота железнодорожников был отменен из-за офсайда после применения системы видеоассистента рефери (VAR).

"Никогда перед матчем я бы не сказал, что буду счастлив ничейному исходу, - сказал после игры главный тренер московской команды Марко Николич в эфире телеканала "Матч ТВ". - Но сейчас рад, что мы завоевали очко, двигаемся дальше. Команда старается сделать все возможное не только в плане "физики", но и психологии. Мы не меняем модель игры, действовали в два форварда, вторым нападающим был Антон Миранчук".

"Есть шанс еще поиграть"

Главный тренер "Локомотива" удивился, что матч завершился без желтых карточек, а также поддержал вратаря Маринато Гилерме после приезда того из расположения сборной России. "Удивительно, что наша игра с "Атлетико" закончилась без желтых карточек. Поговорил с Гилерме после поездки в расположение сборной России, поддержал его. Маринато - это наш первый номер", - отметил специалист.