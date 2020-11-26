Не пассажиры. "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ

ТАСС, 26 ноября. Московский "Локомотив" сыграл на выезде вничью с испанским "Атлетико" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 0:0.
После жеребьевки группового этапа "Локомотиву" предрекали роль абсолютного аутсайдера. Однако в текущем розыгрыше главного европейского клубного турнира красно-зеленые остались единственной российской командой, сохраняющей шансы на выход в плей-офф.
После четырех туров в группе А лидирует германская "Бавария" с 12 очками. Победив австрийский "Зальцбург" со счетом 3:1, мюнхенская команда обеспечила себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Атлетико" занимает второе место, набрав 5 очков, "Локомотив" идет третьим (3), "Зальцбург" - четвертым (1).
"Локомотив" второй раз подряд сыграл вничью с "Атлетико" в текущем розыгрыше турнира. В прошлом туре встреча этих команд в Москве закончилась со счетом 1:1. На 68-й минуте матча в Мадриде гол полузащитника "Атлетико" Коке в ворота железнодорожников был отменен из-за офсайда после применения системы видеоассистента рефери (VAR).
"Никогда перед матчем я бы не сказал, что буду счастлив ничейному исходу, - сказал после игры главный тренер московской команды Марко Николич в эфире телеканала "Матч ТВ". - Но сейчас рад, что мы завоевали очко, двигаемся дальше. Команда старается сделать все возможное не только в плане "физики", но и психологии. Мы не меняем модель игры, действовали в два форварда, вторым нападающим был Антон Миранчук".
"Есть шанс еще поиграть"
Главный тренер "Локомотива" удивился, что матч завершился без желтых карточек, а также поддержал вратаря Маринато Гилерме после приезда того из расположения сборной России. "Удивительно, что наша игра с "Атлетико" закончилась без желтых карточек. Поговорил с Гилерме после поездки в расположение сборной России, поддержал его. Маринато - это наш первый номер", - отметил специалист.
"Мы ехали сюда за победой, но ничья - это положительный результат, мы двигаемся дальше, есть шансы выйти из группы со второго места, - заявил полузащитник "Локомотива" Даниил Куликов в эфире телеканала "Матч ТВ". - Главная наша задача была не допустить, чтобы они давали передачи в середине поля, играли только через фланги, думаю, это получилось. Мы готовимся к каждому сопернику, и к "Атлетико" тоже готовились, разбирали, как они действуют на стандартах, у нас получилось предотвратить опасность у наших ворот".
Российский тренер Игорь Шалимов считает, что железнодорожники сыграли против "Атлетико" без грубых ошибок . "Локомотив" сыграл как мог, стратегических ошибок не допустил. Главное было не пропустить, поэтому футболисты красно-зеленых действовали очень компактно. Мадридцы создавали опасность у ворот москвичей на протяжении всего первого тайма. Если бы "Локомотив" пропустил, то вряд ли смог бы отыграться, - сказал бывший тренер "Краснодара" и "Химок" в эфире телеканала "Матч ТВ".
Несмотря на положительный результат в Мадриде, российские клубы не могут выиграть уже в 15 еврокубковых матчах нынешнего сезона (семь ничьих, восемь поражений). Последний раз команды из России в Лиге чемпионов выигрывали 27 ноября 2019 года. Тогда "Зенит" на своем поле обыграл французский "Лион" со счетом 2:0. В текущем сезоне в Лиге чемпионов играют три российских клуба, "Зенит" и "Краснодар" уже лишились шансов на выход в плей-офф турнира.
В следующем туре "Локомотив" примет 1 декабря на своем поле "Зальцбург". Матч первого круга в Австрии завершился со счетом 2:2.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Бавария
|4
|4
|0
|0
|15-4
|12
|2
|Атлетико
|4
|1
|2
|1
|4-7
|5
|3
|Локомотив
|4
|0
|3
|1
|4-5
|3
|4
|Зальцбург
|4
|0
|1
|3
|7-14
|1