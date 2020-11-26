Футболисты "Атлетико" возмутились тем, что судья говорил с игроками "Локомотива" по-русски

ТАСС, 26 ноября. Футболисты испанского "Атлетико" Анхель Корреа и Хосе Мария Хименес остались недовольны тем, что судья домашнего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Локомотива" Славко Винчич разговаривал с игроками команды гостей по-русски. Об этом сообщает газета Marca со ссылкой на телеканал Movistar.

"Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" и сохранил шансы на плей-офф ЛЧ

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В перерыве матча, который завершился со счетом 0:0, Корреа и Хименес, находясь в подтрибунном помещении, возмутились действиями Винчича. "Это ужасно. Он разговаривает с ними на русском", - сказал Корреа.

"Ты прав, он разговаривает с нашими соперниками на их языке. Это странно", - добавил Хименес.

После четырех матчей "Локомотив" занимает третью строчку группы A, набрав три очка. "Атлетико" идет вторым с пятью очками.

В следующем туре "Локомотив" 1 декабря примет австрийский "Зальцбург". "Атлетико" в тот же день сыграет дома против германской "Баварии".