РФС: судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Ахматом"

ТАСС, 26 ноября. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение об ошибочном назначении пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч 15-го тура прошел в Грозном и завершился вничью со счетом 2:2. Матч обслуживал Сергей Карасев, за систему видеоассистента рефери (VAR) отвечали Станислав Васильев и Дмитрий Чельцов. На 53-й минуте матча Карасев назначил пенальти в ворота гостей после контакта руки защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова с головой нападающего хозяев Владимира Ильина. 11-метровый реализовал Бернард Бериша.