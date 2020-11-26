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Футбол в России

РФС: судья ошибочно назначил пенальти в ворота "Зенита" в матче с "Ахматом"

Игру обслуживал Сергей Карасев, за систему VAR отвечали Станислав Васильев и Дмитрий Чельцов

ТАСС, 26 ноября. Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решение об ошибочном назначении пенальти в ворота петербургского "Зенита" в матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Матч 15-го тура прошел в Грозном и завершился вничью со счетом 2:2. Матч обслуживал Сергей Карасев, за систему видеоассистента рефери (VAR) отвечали Станислав Васильев и Дмитрий Чельцов. На 53-й минуте матча Карасев назначил пенальти в ворота гостей после контакта руки защитника петербуржцев Дмитрия Чистякова с головой нападающего хозяев Владимира Ильина. 11-метровый реализовал Бернард Бериша.

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"Инициатором контакта двух игроков стал футболист "Ахмата". Защитник выпрыгивает вертикально вверх, его действия направлены на игру в мяч головой, а движение руками носит естественный для прыжка характер. В свою очередь нападающий, имевший худшую позицию на поле, продолжает движение в направлении защитника и подставляет свою голову под локоть защитника. В данном действии комиссия не усматривает вины защитника, игра должна была быть продолжена", - говорится в заключении ЭСК.

По итогам первого круга "Зенит" с 31 очком в 15 турах идет вторым, "Ахмат" занимает седьмое место, набрав 24 очка.

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