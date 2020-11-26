Дик Адвокат считает, что судья не должен был удалять футболиста "Фейенорда" в матче с ЦСКА

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Главный арбитр не должен был удалять футболиста "Фейенорда" в матче группового этапа Лиги Европы с московским ЦСКА. Об этом журналистам заявил главный тренер нидерландского клуба Дик Адвокат.

"Фейенорд" сыграл вничью с ЦСКА со счетом 0:0 в Москве, с начала второго тайма находившись вдесятером после удаления нападающего Николая Йоргенсена за вторую желтую карточку.

"По моему мнению, красной карточки не было. Но судье было виднее, я не буду оспаривать его решение", - сказал Адвокат.

"Игра выдалась непростой, хотя мы выглядели неплохо в первом тайме. После удаления стало играть тяжело вдесятером, но мы рады заработать очко. ЦСКА показывал хорошую игру, пытался забить, но мы очень хорошо оборонялись, не позволяли сопернику проникать в штрафную, и это очко дорогого стоит", - добавил он.

В России Адвокат возглавлял петербургский "Зенит" с 2006 по 2009 год. "Мне тяжело сравнивать этот ЦСКА с командой 10-летней давности. У команды больше стало молодых и талантливых игроков. У них есть больше качеств, чтобы показывать результат", - отметил Адвокат.

ЦСКА занимает четвертое место в группы K, набрав три очка после четырех матчей. Лидирует хорватское "Динамо" (8), далее идут "Фейенорд" (5) и австрийский "Вольфсберг" (4). В следующем туре ЦСКА 3 декабря на домашнем поле примет "Вольфсберг", "Фейенорд" в тот же день дома встретится с "Динамо".