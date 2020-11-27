Обладатель Кубка Стэнли Сергачев в восторге от условий нового контракта с "Тампой"

Он подписал новый контракт в среду. Соглашение рассчитано на три года. Зарплата хоккеиста составит в среднем $4,8 млн за сезон.

"Если бы мне в 10 лет в Нижнекамске сказали, что я столько буду получать, никогда бы не поверил, - сказал Сергачев. - Я в восторге от контракта, да и "Тампа" тоже. Самое главное, что все счастливы, и у нас есть боевой настрой завоевать еще один Кубок Стэнли".

В прошлом сезоне Сергачев провел 95 матчей в составе "Тампы" и набрал 44 (13 голов + 31 результативная передача) очка. 22-летний защитник стал обладателем Кубка Стэнли и установил личный рекорд по количеству заброшенных шайб в одном сезоне. На протяжении трех последних сезонов он входил в тройку лучших по результативности среди защитников "Тампы".

Всего на счету Сергачева 228 матчей в НХЛ и 106 (25+81) очков. В 2016 году он был выбран "Монреалем" на драфте НХЛ в первом раунде под общим девятым номером.