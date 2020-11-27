СМИ: выборы главы Европейских олимпийских комитетов пройдут в апреле 2021 года

ТАСС, 27 ноября. Выборы президента Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) состоятся в апреле 2021 года в Афинах. Об этом сообщает портал Inside the Games.

На данный момент свои кандидатуры выдвинули временно исполняющий обязанности президента ЕОК датчанин Нильс Нюгор и глава национального олимпийского комитета Греции Спирос Капралос.

Необходимость выборов президента ЕОК возникла 1 июня после смерти бывшего главы словенца Янеза Кочиянчича. Он занимал пост президента ЕОК с 2017 года, с 2005 года он был членом исполкома организации. Кочиянчич руководил организацией Европейских игр в Минске 2019 года, а также Европейских юношеских олимпийских фестивалей.