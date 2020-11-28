Рой Джонс оказался легче Майка Тайсона на пять кг по итогам взвешивания

Тайсон оказался тяжелее Джонса-младшего почти на пять кг, показав вес 99,8 кг.

Поединок между Тайсоном и Джонсом-младшим пройдет рано утром 29 ноября по московскому времени по московскому времени на арене "Стейплс-центр" в Лос-Анджелесе. Он будет состоять из восьми двухминутных раундов, а боксеры выйдут в 12-унцевых перчатках. Помимо этого, на бое не будет присутствовать официальная судейская бригада, но за поединком будут наблюдать три бывших чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), которые объявят неофициального победителя поединка, если он не будет завершен досрочно.

Тайсону 54 года, он провел 58 поединков, одержал 50 побед (44 нокаутом), потерпел шесть поражений. Становился абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, владельцем поясов Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Джонсу 51 год, он завершил карьеру в 2018 году. Американец, имеющий российское гражданство, был абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе, а также чемпионом мира в четырех весовых категориях. Всего на его счету 66 побед (47 нокаутом) и девять поражений.