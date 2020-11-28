Власти Хабаровского края подписали соглашение о развитии регби в регионе

ТАСС, 28 ноября. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев подписали соглашение о развитии регби в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

"Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев подписали соглашение о развитии регби в крае. В рамках документа стороны договорились о развитии и популяризации регби, создании региональной команды для участия в соревнованиях, а также о содействии в развитии детско-юношеского регби", - говорится в сообщении.

"Подписание соглашения позволит улучшить спортивную инфраструктуру, привлечь в регби детей и молодежь и подготовить сильные команды для участия в соревнованиях", - заявил Дегтярев.

Ранее сообщалось, что матчи Кубка мира по регби в 2027 или 2031 году могут пройти во Владивостоке и Хабаровске.