Матыцин: Россия готова быть партнером в проведении крупных соревнований по скалолазанию

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Россия всегда готова быть партнером в организации и проведении крупных соревнований по скалолазанию. Об этом на церемонии закрытия чемпионата Европы в Москве заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Чемпионат Европы завершился в субботу. В заключительный день турнира разыгрывались медали в мужском и женском многоборье. В соревнованиях мужчин победителем стал россиянин Алексей Рубцов, у женщин - Виктория Мешкова. Спортсмены завоевали олимпийские лицензии.

"Хочу выразить признательность организаторам за удивительную атмосферу праздника на этом турнире, - сказал Матыцин. - А также поблагодарить всех спортсменов и тренеров за красивую борьбу, эту мощную энергетику почувствовали не только зрители в зале, но и все телезрители. Поздравляю спортсменов с завоеванными медалями и олимпийскими лицензиями. Особую признательность выражаю правительству Москвы за то, что в этих непростых условиях нам удалось на высоком уровне организовать этот турнир".

"Этот вид спорт является очень популярным и быстроразвивающимся. Уверен, что нас ждут яркие победы в скалолазании, в том числе и на Олимпийских играх. Хочу еще раз подтвердить, что Россия готова всегда быть партнером в организации и проведении самых крупных соревнований по скалолазанию", - отметил министр спорта.