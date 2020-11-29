Горовой: деятельность Родченкова нанесла огромный удар по допинг-контролю лошадей в РФ

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Отсутствие допинг-контроля на внутрироссийских соревнованиях по конному спорту является следствием прекращения функционирования лаборатории конного спорта, которая была закрыта вследствие лишения московской антидопинговой лаборатории, которую возглавлял Григорий Родченков, международной аккредитации. Об этом ТАСС сообщил главный ветеринарный врач сборной России по конному спорту Евгений Горовой.
"В России в свое время (в 2007 году - прим. ТАСС) была создана лаборатория конного допинга при антидопинговой лаборатории, которую возглавлял небезызвестный Григорий Родченков. Мы подтянули туда скаковой спорт, рысистый спорт (бега, скачки - прим. ТАСС), и все стали тестироваться в нашей лаборатории, которая исследовала достаточно большое количество допинг-проб. Для лаборатории было выделено пол-этажа, отдельные кабинеты, были люди, было оборудование. Минспорт поддерживал нас и выделял средства для проведения антидопингового контроля лошадей на российских соревнованиях", - заметил Горовой.
"После того, как случился скандал с Родченковым и его лабораторией в конце 2015 года, вместе с ней была закрыта и лаборатория конного допинга, что стало огромным ударом для нас. С тех пор мы не можем проводить допинг-контроль на внутрироссийских соревнованиях, - продолжил собеседник ТАСС. - Сейчас мы можем тестировать только на международных турнирах, которые проходят на территории России. У нас есть аккредитованный Международной федерацией конного спорта российский врач Ольга Зибрева, а также аккредитованный техник Ольга Ивченкова, которые имеют возможность забирать пробы и отправляют их в зарубежные лаборатории, в основном в английскую".
В представленном в ноябре 2015 года отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) утверждалось, что в декабре 2014 года в московской антидопинговой лаборатории по указанию Родченкова за три дня до прибытия в Россию проверочной комиссии WADA были уничтожены более 1 400 допинг-проб спортсменов. 10 ноября 2015 года Родченков подал в отставку со своего поста и в конце того же года переехал в США, а WADA в итоге лишила московскую лабораторию аккредитации. 18 июня 2016 года СК РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Вскоре в СК сообщили, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории мог являться "не просто исполнителем, а именно автором и организатором" допинговых схем в российском спорте.
Горовой считает, что воссоздание лаборатории конного допинга при московской антидопинговой лаборатории будет возможно только после того, как последняя вернет себе аккредитацию WADA, что произойдет весьма в отдаленной перспективе. Сейчас же стоимость тестирования одной допинг-пробы лошади в зарубежной лаборатории вместе с пересылкой весьма велика и составляет около 500 евро.
"Поэтому я думаю, что нам просто нужно создать другую лабораторию конного допинга на базе какого-нибудь института при поддержке Минспорта и Министерства сельского хозяйства РФ. У нас же есть НИИ ветеринарии, сельскохозяйственные институты, которые на коммерческой основе вполне могут создать у себя лабораторию конного допинга и потом проводить платное тестирование. Я думаю, что тот институт, который изыщет средства для организации такой лаборатории, потом отобьет все эти расходы и будет нормально зарабатывать", - заключил собеседник ТАСС.