Горовой: деятельность Родченкова нанесла огромный удар по допинг-контролю лошадей в РФ

"В России в свое время (в 2007 году - прим. ТАСС) была создана лаборатория конного допинга при антидопинговой лаборатории, которую возглавлял небезызвестный Григорий Родченков. Мы подтянули туда скаковой спорт, рысистый спорт (бега, скачки - прим. ТАСС), и все стали тестироваться в нашей лаборатории, которая исследовала достаточно большое количество допинг-проб. Для лаборатории было выделено пол-этажа, отдельные кабинеты, были люди, было оборудование. Минспорт поддерживал нас и выделял средства для проведения антидопингового контроля лошадей на российских соревнованиях", - заметил Горовой.

"После того, как случился скандал с Родченковым и его лабораторией в конце 2015 года, вместе с ней была закрыта и лаборатория конного допинга, что стало огромным ударом для нас. С тех пор мы не можем проводить допинг-контроль на внутрироссийских соревнованиях, - продолжил собеседник ТАСС. - Сейчас мы можем тестировать только на международных турнирах, которые проходят на территории России. У нас есть аккредитованный Международной федерацией конного спорта российский врач Ольга Зибрева, а также аккредитованный техник Ольга Ивченкова, которые имеют возможность забирать пробы и отправляют их в зарубежные лаборатории, в основном в английскую".

В представленном в ноябре 2015 года отчете независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) утверждалось, что в декабре 2014 года в московской антидопинговой лаборатории по указанию Родченкова за три дня до прибытия в Россию проверочной комиссии WADA были уничтожены более 1 400 допинг-проб спортсменов. 10 ноября 2015 года Родченков подал в отставку со своего поста и в конце того же года переехал в США, а WADA в итоге лишила московскую лабораторию аккредитации. 18 июня 2016 года СК РФ возбудил в отношении Родченкова уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ "Злоупотребление полномочиями". Вскоре в СК сообщили, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории мог являться "не просто исполнителем, а именно автором и организатором" допинговых схем в российском спорте.