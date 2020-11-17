"Она сумела сохранить конный спорт в России". Ко дню рождения Елены Петушковой

Москвичка Елена Петушкова вошла в историю советского конного спорта как первая женщина, сумевшая завоевать олимпийское золото. Успех пришел к ней на Играх-1972 в Мюнхене, где она стала первой в командной выездке вместе с Иваном Кизимовым и Иваном Калитой. Тогда же она завоевала серебряную медаль в личном первенстве. С дебютной для себя Олимпиады, которая проходила четырьмя годами ранее в Мехико, Петушкова также вернулась с наградой. Вместе с Кизимовым и Калитой они стали бронзовыми призерами в командной выездке. Карьера первой советской олимпийской чемпионки в конном спорте сопровождалась не только звездными победами, но и многочисленными разочарованиями. Судьба не раз выбрасывала Петушкову из седла, но она каждый раз выходила из сложных жизненных ситуаций верхом на своей любимой лошади.

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Петушковой, пришедшей в конный спорт в 1960 году, за свою долгую карьеру удалось выступить только на двух Олимпиадах. У нее были все шансы выступить уже на Играх-1964 в Токио, однако незадолго до предолимпийского чемпионата страны, по итогам которого формировался состав в Японию, она заболела ангиной и не сумела вместе с лошадью Пеплом отобраться в команду. Захромавший Пепел, который вместе со своей всадницей в 1972 году выиграл золото и серебро Игр-1972, а двумя годами ранее — две медали высшего достоинства на чемпионате мира в Германии, перед Олимпиадой 1976 года стал поводом для исключения своей всадницы из состава команды, отправляющейся в Канаду. Тренерский штаб сборной СССР принял решение оставить Петушкову дома, не поставив оперативно в известность саму спортсменку, которая длительное время тренировалась самостоятельно, да и звездный Пепел успел избавиться от хромоты очень скоро. Однако тренеры были неумолимы, и Петушковой пришлось пропустить свои очередные Игры.

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Выступить на домашней Олимпиаде мечтал каждый советский спортсмен, и победительница Игр-1972 в командной выездке не была исключением. На этот раз мечту Петушковой должен был воплотить в жизнь ее новый подопечный — конь Абакан. Этот дуэт в 1978 году выиграл бронзу чемпионата мира в командном первенстве, а годом спустя — серебро чемпионата Европы. Однако на Играх в Москве Петушковой и ее лошади выступить было не суждено. Во время переезда на предолимпийский турнир в Германию Абакан тяжело заболел и, несмотря на все старания врачей, умер. На Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелес Петушкова, которая к тому времени выступала на заменившем Абакана Хевсуре, не поехала, как и все остальные советские спортсмены, из-за бойкота, объявленного властями СССР. Последним крупным международным стартом для Петушковой стал чемпионат мира 1986 года. На разминке конь, у которого позднее диагностировали радикулит, упал на колени и стал переворачиваться. Петушкова в последний момент сумела вывернуться, но все равно в двух местах сломала плечо. Перед стартом врачу пришлось туго перебинтовать спортсменке руку и дать ей сильнейшее обезболивающее. Во время выступления ей пришлось управлять Хевсуром одной рукой. Едва не потерявшая сознание от боли советская спортсменка заняла в итоге непривычно низкое для себя 42-е место, но считала себя победителем. Завершив карьеру спортсменки, Петушкова продолжила работать в конном спорте. С 1995 по 1999 год она являлась президентом Федерации конного спорта России (ФКСР), затем занимала должность вице-президента. С 1995 по 2004 год Петушкова входила в бюро Международной федерации конного спорта (FEI). Она также работала старшим тренером сборной России по конному спорту. В январе 2007 года Петушкова ушла из жизни после тяжелого онкологического заболевания.

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