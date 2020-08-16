Бьют копытом. Чемпионат РФ по конкуру стал первым крупным конным турниром после карантина

ИВАНОВСКОЕ /Московская область/, 16 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по конкуру, проходивший с 13 по 16 августа в подмосковном Ивановском, стал первым крупным соревнованием по конному спорту, которое было проведено в стране в условиях пандемии коронавируса. Всадники и их лошади, длительное время тренировавшиеся в условиях жесткого карантина, выступали под громкие аплодисменты многочисленных зрителей, собравшихся на трибунах.

Чемпионат страны по конкуру открыл серию главных национальных стартов по олимпийским дисциплинам конного спорта. С 9 по 13 сентября в подмосковном центре "Планерная" пройдет чемпионат России по троеборью, в эти же дни (11-13 сентября) в Maxima Park, расположенном недалеко от центра "Планерная", состоится личный чемпионат страны по выездке.

"Чемпионат страны - это самый главный национальный старт сезона, тем более что все другие международные соревнования столь высокого уровня для нас пока закрыты, - сказала ТАСС абсолютная чемпионка России - 2020 по конкуру Ксения Хайруллина. - Подготовка к этому турниру была в какой-то степени непростой из-за пандемии. Когда был строгий карантин, мы не переставали тренироваться. Все конюшни были закрыты, и мне приходилось по пропускам ездить и тренироваться каждый день".

Воскресный Гран-при завершал победный для Хайруллиной чемпионат России, однако в заключительном старте Ксении из-за волнения очень соскучившейся по соревнованиям лошади по кличке Флиппербой не удалось также стать лучше всех.

"Почему не стала первой в Гран-при? Может быть, из-за того, что слишком в перепрыжке аккуратничала, потому что Флиппербой во время выступления еще на трибуны смотрит, а там полно зрителей. Ну и отвлекся немного, поэтому и случились ошибки", - сказала чемпионка страны, занявшая третье место. Победителем Гран-при стал в итоге Юрий Байрамуков.

По мнению Хайруллиной, основная заслуга в ее пока самом крупном успехе принадлежит лошади. "С Флиппербоем у нас сегодня все получилось, потому что мы с ним очень давно работаем. Он мой верный товарищ, когда выходит на маршрут, то всегда очень старается и выкладывается на 100 процентов. Флиппербой - боец, я очень верила в него и ожидала хорошего результата", - призналась чемпионка страны.

Главное - здоровье

Президент Федерации конного спорта России (ФКСР) Марина Сечина в заключительный день соревнований не скрывала от журналистов своей радости от того, что чемпионат страны удалось провести на высоком уровне, а всадники и лошади наконец-то получили долгожданную возможность показать зрителям свое мастерство, которое очень долго оттачивали в условиях карантина.

"Спортсмены, соблюдая все меры безопасности, не прекращали тренироваться ни на день. Всадники должны всегда постоянно находиться в живом контакте со своими лошадьми, которым необходимы ежедневное внимание и постоянные тренировки. Лошадей также необходимо лечить и держать в форме. Осложнял ситуацию тот факт, что очень долго было непонятно, как долго продлится жесткий карантин, сколько стран он охватит, и какие ограничения будут наложены", - заметила глава ФКСР.

Сечина подчеркнула, что она как никто другой понимает, насколько важна ее спортсменам постоянная соревновательная практика, однако в настоящее время настоятельно рекомендует, в первую очередь, думать о своем здоровье. "А пандемия когда-нибудь обязательно закончится, после чего нам нужно будет проводить как можно больше стартов в различных регионах России", - сказала президент Федерации конного спорта России.

Парижские надежды

Конкур является единственной олимпийской конной дисциплиной, в которой россияне не сумели завоевать путевки на Игры в Токио. Последний раз российские всадники выступали в конкуре на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Чемпионка России 2020 года Хайруллина верит, что ей по силам добиться права представлять свою страну на Играх-2024 в Париже.

"Я очень хочу выступить в 2024 году на Олимпиаде. За оставшееся до Игр время я приобрету еще больше опыта выступлений. Если мы сейчас прыгаем такие высоты, то после плановой работы я думаю, что смогу неплохо подготовиться, чтобы отобраться на Олимпиаду", - сказала Хайруллина.