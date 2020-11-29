Дубль Кавани помог "Манчестер Юнайтед" одержать волевую победу над "Саутгемптоном" в АПЛ

ТАСС, 29 ноября. Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли "Саутгемптон" со счетом 3:2 в выездном матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Гости сумели отыграться со счета 0:2, забив три гола во втором тайме.

В составе победителей мячи забили Бруну Фернандеш (60-я минута) и Эдинсон Кавани (74, 90+2), у хозяев отличились Ян Беднарек (23) и Джеймс Уорд-Проуз (33). Кавани также стал автором голевой передачи. В перерыве был заменен голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, его место занял 23-летний Дин Хендерсон.

Бывший форвард французского ПСЖ Кавани присоединился к клубу из Манчестера в начале октября. 33-летний уругвайский нападающий стал вторым игроком в истории АПЛ, который поучаствовал в трех или больше голах своей команды после выхода на замену. Ранее подобное удавалось лишь нынешнему наставнику "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннару Сульшеру, забившему после выхода на замену в футболке манкунианцев четыре гола в ворота "Ноттингем Форест" в 1999 году.

"Манчестер Юнайтед" одержал третью победу подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 16 очков в девяти матчах. "Саутгемптон" идет пятым, имея в активе 17 очков после 10 встреч.

В следующем туре подопечные Сульшера 5 декабря в гостях сыграют с "Вест Хэмом", 2 декабря клуб из Манчестера дома примет ПСЖ в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Саутгемптон" в 11-м туре АПЛ на выезде встретится с "Брайтоном" 7 декабря.