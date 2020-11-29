Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна "Формулы-1", Квят - 11-й

ТАСС, 29 ноября. Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Гран-при Бахрейна. Соревнования проходили на автодроме в Сахире.

Грожан въехал в стену на Гран-при Бахрейна. Его болид загорелся

Второе место занял нидерландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третье - его партнер по команде таец Александер Албон. Россиянин Даниил Квят из "Альфа Таури" стал 11-м, его партнер по команде француз Пьер Гасли финишировал шестым.

Гонку не смогли завершить трое пилотов. На первом круге после столкновения с Квятом французский пилот "Хааса" Ромен Грожан влетел в стену, его болид развалился на две части, а затем взорвался. Гонка была приостановлена, а француз - госпитализирован. Сразу после возобновления гонки болид канадского пилота "Рейсинг Пойнт" Лэнса Стролла перевернулся и вылетел на обочину. За два круга до финиша его партнер по команде мексиканец Серхио Перес, идущий на тот момент третьим, сошел с дистанции из-за загоревшегося мотора.

На предыдущем этапе Гран-при, который прошел в Турции, Хэмилтон оформил досрочное чемпионство, которое стало седьмым в карьере британца. По этому показателю он делит первое место с немцем Михаэлем Шумахером. Всего в активе Хэмилтона 95 побед, что является лучшим результатом в истории.

В общем зачете Хэмилтон набрал 332 очка, второе место занимает его партнер по команде финн Валттери Боттас (201 очко), третье - Ферстаппен (189), Квят идет 14-м (26), Гасли - 10-м (71).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет в Бахрейне с 4 по 6 декабря.