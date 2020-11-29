Квят рассказал о столкновении с Грожаном, чей болид взорвался на Гран-при Бахрейна

По итогам Гран-при Бахрейна Квят стал 11-м. На первом круге россиянин столкнулся с Грожаном, чей болид врезался в стену и развалился на две части. Гонку пришлось приостановить, француз был госпитализирован с ожогами.

"Это был страшный момент, - сказал Квят. - Сначала я сильно на него разозлился из-за того, что он въехал в меня. Но потом мое мнение сразу изменилось, когда я увидел в зеркалах огонь. Я надеялся, что с ним все в порядке".

"Мне сразу не понравилось то, что я увидел в своих зеркалах. Рад, что с ним все в порядке. На самом деле, этот случай должен послужить напоминанием опасности нашего дела", - добавил российский гонщик.

Сразу после возобновления гонки Квят столкнулся с канадским пилотом "Рейснг Пойнт" Лэнсом Строллом, чей болид перевернулся и вылетел на обочину. Россиянину был назначен десятисекундный штраф.

"Я не разделяю мнение стюардов по этому поводу, мне кажется, что мне некуда было деваться, я уже направил машину на внутренний бордюр. С другой стороны, он знал, что я там, но повернул так, как будто меня там и не было. Так что я немного расстроен этим решением", - заключил пилот "Альфа Таури".

Следующий этап Гран-при пройдет в Бахрейне с 3 по 6 декабря.