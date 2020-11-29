Огонь в Бахрейне. Очередная победа Хэмилтона в "Формуле-1" омрачена жуткой аварией Грожана

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем 15-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Бахрейна. На старте гонки произошла страшная авария с участием француза Ромена Грожана из "Хааса".

Изначально Бахрейн должен был принять этап в начале сезона в марте, но из-за пандемии коронавируса календарь был серьезно изменен, а сам чемпионат стартовал только в июле. При этом в стране пройдут две гонки подряд - через неделю этап здесь состоится уже на другой конфигурации трассы. Впервые Гран-при Бахрейна прошел в 2004 году и с тех пор не состоялся лишь раз - в 2011-м этап был отменен из-за нестабильной обстановки в стране, начиная с 2014 года гонки в Сахире проходят при искусственном освещении. Свободные заезды не преподнесли сюрпризов - Хэмилтон выиграл обе пятничные практики, а вот субботнюю "забрал" нидерландец Макс Ферстаппен. Но в квалификации пилот "Ред Булл" не смог ничего противопоставить "Мерседесам", став третьим. Поул выиграл Хэмилтон, второе время показал его партнер по команде финн Валттери Боттас. Четвертое место занял таец Александер Албон из "Ред Булл", который в одной из практик разбил болид, чем еще больше увеличил шансы на то, чтобы покинуть команду по итогам сезона. В финальный сегмент квалификации вышли оба гонщика "Альфа Таури" - россиянин Даниил Квят и француз Пьер Гасли. Уфимец всего два раза в нынешнем сезоне смог опередить партнера по команде в квалификации, и в Бахрейне увеличить это число ему не удалось: Гасли показал восьмой результат, Квят - 10-й. В очередной раз за пределами топ-10 оказались пилоты "Феррари": немец Себастьян Феттель стал 11-м, монегаск Шарль Леклер - 12-м. Гонка Старт был омрачен жуткой аварией француза Ромена Грожана. Пилот "Хааса", пытаясь объехать группу болидов, не обратил внимания на то, что справа от него едет Квят, в результате чего произошел контакт, после которого Грожан на высокой скорости влетел в заградительный барьер. После удара болид француза разлетелся на две части и загорелся. Гонщик смог самостоятельно покинуть место аварии, но до машины скорой помощи дошел только при помощи маршалов. Позже руководитель "Хааса" Гюнтер Штайнер рассказал, что пилот находится в сознании, он получил несколько ожогов и отправлен в больницу на осмотр.

FLASH - Vidéo du crash très impressionnant de Romain #Grosjean lors du #BahrainGP. Sa voiture s'est transformée en une énorme boule de feu. Le pilote est vivant et a été pris en charge par les secours. (course) #BahreinGP #F1 pic.twitter.com/IfRkQq3yLI — Mediavenir (@Mediavenir) November 29, 2020

Гонка была остановлена, чтобы устранить последствия аварии, пауза длилась более часа. Рестарт не обошелся без происшествий, и снова участником инцидента стал Квят. На этот раз в одном из поворотов в его сторону отрулил Лэнс Стролл из "Рейсинг Пойнт", в результате чего болид канадца перевернулся и приземлился вверх дном - пилот сам выбрался из под машины, а на трассу был выпущен пейс-кар. Стюарды усмотрели в эпизоде вину россиянина и выписали ему штраф в виде 10-секундной остановки в боксах.

#BahrainGP

El vuelco de Stroll desde la óptica de Sebastian Vettel

pic.twitter.com/RTrdjPa223 — F1 + (@F1plus_) November 29, 2020

Тройку лидеров после всех перипетий на трассе составляли Хэмилтон, Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт"), Боттас между двумя остановками гонки решил поменять шинную стратегию, "переобулся" в "хард" и продолжил заезд в конце полотона. Практически не изменилось положение и на финише - Хэмилтон одержал 11-ю победу в сезоне, Ферстаппен стал вторым, а вот Перес, который, вероятно, пропустит следующий год, за три круга до финиша из-за взрыва мотора вынужден был попрощаться со вторым подиумом подряд, третье место после его схода досталось Албону.

Heartache for Perez!



He pulls off the track with his engine in flames



Albon moves up into the podium places



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"Авария Грожана выглядела шокирующе, - сказал после финиша Хэмилтон. - Когда мы садимся в машину, то понимаем, что идем на риск. Я очень рад, что гало (дуга, располагающаяся вокруг головы гонщика, - прим. ТАСС) сработала и что барьер не навредил Грожану. Что касается гонки, то она получилась физически очень сложной, но я благодарен команде за такой результат". Квят финишировал в шаге от очковой зоны - 11-м. Если бы не штраф, то, вполне возможно, россиянин поборолся бы за место в топ-10. Гасли же на тактике наименьшего числа пит-стопов занял шестую позицию. Российский дубль в "Формуле-2" После двухмесячной паузы возобновился сезон в "Формуле-2", где в самом разгаре борьба за титул. На чемпионство претендуют сразу несколько пилотов, однако основной спор ведут сын семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мик Шумахер и британец Каллум Айлотт, оба являются членами академии "Феррари".

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