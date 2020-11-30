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Формула-1

Грожан рассказал о своем самочувствии после аварии на Гран-при Бахрейна

Гонщик поблагодарил медицинский персонал за оказанную помощь
Ромен Грожан EPA-EFE/Fernando Bizerra jr
Описание
Ромен Грожан
© EPA-EFE/Fernando Bizerra jr

ТАСС, 29 ноября. Французский пилот команды "Формулы-1" "Хаас" Ромен Грожан опубликовал обращение к болельщикам из больницы. Видеозапись опубликована в Instagram гонщика.

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В воскресенье Грожан на первом круге столкнулся с россиянином Даниилом Квятом из "Альфа Таури", после чего болид француза врезался в стену, загорелся и развалился на две части. Гонку пришлось приостановить на полтора часа, француз был с ожогами госпитализирован на вертолете в больницу Вооруженных сил Бахрейна.

"Всем привет, хочу сказать, что я в порядке... Ну, не совсем в порядке, - сказал Грожан. - Спасибо за ваши сообщения, несколько лет назад я не был сторонником гало (устройство безопасности - прим. ТАСС), но без него сейчас я бы не смог с вами говорить. Спасибо медицинскому персоналу, надеюсь, скоро смогу писать и рассказывать, что со мной происходит".

Грожан выступает за "Хаас" с 2016 года. Всего француз провел восемь сезонов в "Формуле-1", десять раз поднимался на подиум.

 

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