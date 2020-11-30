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ММА

One FC официально отменила поединок бойца ММА Абасова, участвовавшего в дорожном конфликте

Россиянин должен был провести бой против иранца Амира Алиакбари 4 декабря в Сингапуре

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Ислам Абасов, задержанный в Москве после дорожного конфликта, не выступит на турнире One FC 4 декабря. Об этом ТАСС сообщил представитель организации.

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Ранее ТАСС сообщал о том, что столичная полиция проводит проверку после дорожного конфликта на северо-западе Москвы, где завязалась драка с участием Абасова.

"Мы подтверждаем, что Ислам не выступит на нашем турнире. Его заменит другой боец", - сказал собеседник агентства.

Абасов должен был провести бой против иранца Амира Алиакбари 4 декабря в Сингапуре. В активе спортсмена 6 побед и ни одного поражения в ММА.

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