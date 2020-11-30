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Зимние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион Клебо отказался от участия в этапах КМ по лыжным гонкам до конца года

Норвежец опасается заразиться коронавирусом
Йоханнес Клебо EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Йоханнес Клебо
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ТАСС, 30 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо отказался выступать на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, которые пройдут в декабре, из-за опасений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом он сообщил норвежской телерадиокомпании НRК.

На первом этапе Кубка мира Клебо стал победителем гонки преследования. На следующий старт Клебо выйдет только 1 января в первой гонке многодневки "Тур де Ски", пропустив этапы Кубка мира в Давосе (12-13 декабря) и Дрездене (19-20 декабря).

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"Я считаю, что делать заграничные поездки в наше время неправильно, такие передвижения предполагают большое количество контактов со многими людьми, - сказал Клебо. - Я не собираюсь подвергаться опасности".

"Йоханнес провел оценку рисков до самого важного события этого года, которым является чемпионат мира, и расставил приоритеты на основании этого. Такое жесткое целеполагание показывает, насколько целеустремленно он работает", - добавил представитель Норвежской ассоциации лыжных гонок Эспен Бьергвиг.

Клебо является трехкратным олимпийским чемпионом (2018), трехкратным чемпионом мира (2019), обладателем Кубка мира сезонов-2017/18 и 2018/19, победителем многодневной гонки "Тур де Ски" сезона-2018/19. В досрочно завершившемся из-за коронавируса сезоне-2019/20 занял второе место в общем зачете, уступив россиянину Александру Большунову.

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НорвегияЗимние олимпийские виды спорта
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