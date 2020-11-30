Олимпийский чемпион Клебо отказался от участия в этапах КМ по лыжным гонкам до конца года

ТАСС, 30 ноября. Трехкратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо отказался выступать на этапах Кубка мира по лыжным гонкам, которые пройдут в декабре, из-за опасений, вызванных пандемией коронавируса. Об этом он сообщил норвежской телерадиокомпании НRК.

На первом этапе Кубка мира Клебо стал победителем гонки преследования. На следующий старт Клебо выйдет только 1 января в первой гонке многодневки "Тур де Ски", пропустив этапы Кубка мира в Давосе (12-13 декабря) и Дрездене (19-20 декабря).