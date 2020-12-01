Россиянин Никита Мазепин стал гонщиком команды "Формулы-1" "Хаас"

ТАСС, 1 декабря. Россиянин Никита Мазепин подписал контракт с командой чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Мазепин начнет выступление за "Хаас" со следующего сезона, он подписал многолетний контракт (точный срок не уточняется).

Действующие пилоты "Хааса" Ромен Грожан и Кевин Магнуссен не продлили контракты с командой и покинут ее по окончании сезона. Еще одним пилотом в новом сезоне, по информации портала Motorsport, должен стать немец Мик Шумахер - сын семикратного чемпиона "Формулы-1" Микаэля Шумахера.

Мазепин станет четвертым российским пилотом в "Формуле-1". До него в "королевских автогонках" выступали Виталий Петров ("Рено"), Сергей Сироткин ("Уильямс") и Даниил Квят ("Ред Булл", "Торо Россо"/"Альфа Таури"). Ожидается, что Квят по окончании сезона уйдет из команды, его должен заменить японец Юки Цунода.

На данный момент 21-летний Мазепин выступает в "Формуле-2" за Hitech GP ("Хайтек джи-пи"). После 11 этапов Мазепин располагается на третьем месте в общем зачете, набрав 162 очка.