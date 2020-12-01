Мазепин заявил, что мечтой всей его жизни было стать пилотом "Формулы-1"

ТАСС, 1 декабря. Мечтой всей жизни российского гонщика Никиты Мазепина, который подписал контракт с "Хаасом", было стать пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом заявил Мазепин, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

Во вторник было объявлено о подписании с 21-летним Мазепиным многолетнего соглашения с "Хаасом".

"Стать пилотом "Формулы-1" для меня - мечта всей моей жизни, - сказал Мазепин. - Я очень ценю доверие, оказанное мне Джином Хаасом, Гюнтером Штайнером и всей командой. Они дают возможность молодому пилоту, и я им за это благодарен. Я с нетерпением жду начала нашего сотрудничества, как на трассе, так и вне ее, и естественно, хочу продолжать демонстрировать свои способности после успешного сезона в "Формуле-2". Команда будет обращаться ко мне за комментариями и предложениями, чтобы сделать соответствующие доработки к 2021 году, не могу дождаться, чтобы скорее начать".

На данный момент Мазепин выступает в "Формуле-2" за Hitech GP ("Хайтек джи-пи"). После 11 этапов россиянин располагается на третьем месте в общем зачете, набрав 162 очка.