{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Мазепин заявил, что мечтой всей его жизни было стать пилотом "Формулы-1"

Во вторник было объявлено о подписании Мазепиным многолетнего контракта с "Хаасом"
Никита Мазепин PA Images via Reuters
Описание
Никита Мазепин
© PA Images via Reuters

ТАСС, 1 декабря. Мечтой всей жизни российского гонщика Никиты Мазепина, который подписал контракт с "Хаасом", было стать пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом заявил Мазепин, комментарий которого приводит пресс-служба команды.

На эту тему
Россиянин Никита Мазепин стал гонщиком команды "Формулы-1" "Хаас"

Во вторник было объявлено о подписании с 21-летним Мазепиным многолетнего соглашения с "Хаасом".

"Стать пилотом "Формулы-1" для меня - мечта всей моей жизни, - сказал Мазепин. - Я очень ценю доверие, оказанное мне Джином Хаасом, Гюнтером Штайнером и всей командой. Они дают возможность молодому пилоту, и я им за это благодарен. Я с нетерпением жду начала нашего сотрудничества, как на трассе, так и вне ее, и естественно, хочу продолжать демонстрировать свои способности после успешного сезона в "Формуле-2". Команда будет обращаться ко мне за комментариями и предложениями, чтобы сделать соответствующие доработки к 2021 году, не могу дождаться, чтобы скорее начать".

На данный момент Мазепин выступает в "Формуле-2" за Hitech GP ("Хайтек джи-пи"). После 11 этапов россиянин располагается на третьем месте в общем зачете, набрав 162 очка.

Теги
Формула-1
Летние олимпийские виды спорта
Томас Бах является единственным кандидатом на пост президента МОК
Выборы пройдут в Афинах в марте 2021 года
Читать полностью