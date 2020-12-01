{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в российской легкой атлетике

Президент ВФЛА Иванов пообщался с рабочей группой World Athletics перед заседанием совета

Заседание совета проходит с 1 по 2 декабря
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Иванов
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов во вторник в формате видеоконференции провел беседу с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом Иванов сообщил ТАСС.

На эту тему
Легко не будет. Петр Иванов возглавил Всероссийскую федерацию легкой атлетики

Иванов сразу после своего избрания 30 ноября сообщил журналистам, что намерен 1 декабря связаться с рабочей группой World Athletics, которой руководит норвежец Руне Андерсен.

"Могу только подтвердить, что общался. Начало диалога положено", - сказал Иванов.

Заседание совета World Athletics проходит с 1 по 2 декабря. Ожидается, что в заключительный день заседания возьмет слово глава рабочей группы World Athletics, который расскажет членам совета о том, чем жила российская легкая атлетика последние четыре месяца и что чиновникам ВФЛА нужно еще сделать, чтобы приблизить свою организацию к восстановлению международного статуса.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетике
ММА
Нурмагомедов назвал включение ММА в Олимпиаду одной из своих главных задач
Чемпион UFC планирует встретиться с президентом МОК Томасом Бахом с целью обсуждения вопроса включения ММА в программу летней Олимпиады 2028 года
Читать полностью