Президент ВФЛА Иванов пообщался с рабочей группой World Athletics перед заседанием совета

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Петр Иванов во вторник в формате видеоконференции провел беседу с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом Иванов сообщил ТАСС.

Иванов сразу после своего избрания 30 ноября сообщил журналистам, что намерен 1 декабря связаться с рабочей группой World Athletics, которой руководит норвежец Руне Андерсен.

"Могу только подтвердить, что общался. Начало диалога положено", - сказал Иванов.

Заседание совета World Athletics проходит с 1 по 2 декабря. Ожидается, что в заключительный день заседания возьмет слово глава рабочей группы World Athletics, который расскажет членам совета о том, чем жила российская легкая атлетика последние четыре месяца и что чиновникам ВФЛА нужно еще сделать, чтобы приблизить свою организацию к восстановлению международного статуса.