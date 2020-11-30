Атлетика встала на рельсы. Руководитель "Скоростных магистралей" Иванов возглавил ВФЛА

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Петр Иванов, занимающий пост генерального директора компании "Скоростные магистрали", входящей в структуру РЖД, в понедельник был избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Ближайшие четыре года управлять переживающей тяжелые времена организацией будет "железнодорожник", сменивший на посту главы ВФЛА "авиастроителя" Евгения Юрченко. Кроме Иванова, кандидатами на пост главы ВФЛА были президент Федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов, олимпийская чемпионка 2000 года в беге на 400 метров с барьерами Ирина Привалова, директор чемпионатов России по легкой атлетике среди студентов Андрей Шляпников и спортивный менеджер Михаил Гусев. До сегодняшнего дня президентом Всероссийской федерации легкой атлетики являлся член совета директоров "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрченко.

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До процедуры голосования добрались трое из пяти претендентов. Шляпников снялся с выборов в пользу Иванова, Курбатов призвал своих сторонников отдать голоса Приваловой. Олимпийская чемпионка, в свою очередь, во время своего предвыборного заявления сказала делегатам конференции, что не имеет достаточного управленческого опыта, но готова всячески помогать новому руководителю ВФЛА. Выборы проходили путем тайного голосования, в итоге Иванов одержал убедительную победу, набрав 56 голосов. За Гусева проголосовали 10 делегатов, за Привалову - 7. Гусев вместе с Приваловой позднее были избраны в новый президиум ВФЛА, а олимпийская чемпионка 2000 года стала также первым вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики. Иванов во время своего первого общения с журналистами в должности главы ВФЛА выделил два основных направления своей работы. "С учетом ситуации с восстановлением имиджа и доверия к ВФЛА задачи делятся на две части: на внешний контур (это взаимодействие с рабочей группой и World Athletics) и развитие легкой атлетики внутри страны, - сказал он. - Могу пообещать сделать все возможное, чтобы восстановление произошло в кратчайшие сроки". Президент ВФЛА заявил, что начнет активную работу уже с 1 декабря, когда он намерен вступить в контакт с международной федерацией и рабочей группой по восстановлению ВФЛА, которой руководит норвежец Руне Андерсен. "После того как наладим взаимодействие, можно будет сказать что-то подробнее", - добавил Иванов. Спортивное руководство страны поддерживает Иванова Легкая атлетика является одним из самых медалеемких олимпийских видов, поэтому находится в сфере пристального внимания руководства российского спорта. Одним из почетных гостей, приглашенных на выборную конференцию ВФЛА, был министр спорта РФ Олег Матыцин, который вечером поздравил Иванова с избранием на пост президента ВФЛА.

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"Это человек с большим опытом управления и работы с международными спортивными организациями. Перед ним и его командой стоит ответственная задача по разрешению кризиса, сложившегося в последние годы в российской легкой атлетике, и восстановлению полноправного членства ВФЛА в World Athletics. Минспорт России со своей стороны продолжит сотрудничать и оказывать поддержку федерации в рамках своей компетенции. Министерство выступает за создание современной системы развития легкой атлетики, объединяющей массовый и профессиональный компоненты в единое целое, защиту интересов российских легкоатлетов и восстановление их права участвовать в международных соревнованиях", - отметил глава Минспорта. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что считает Петра Иванова тем человеком, который способен предпринять необходимые шаги для преодоления затянувшегося кризиса, в том числе кризиса доверия, как внутри, так и на международном уровне. "Хочу пожелать ему плодотворной и успешной работы, как можно быстрее объединить усилия всех специалистов, которым небезразлична судьба легкой атлетики, на благо развития вида спорта и, конечно же, обеспечить возможность нашим спортсменам участвовать во всех крупных соревнованиях без каких-либо ограничений. Проблем действительно накопилось много, но я уверен, что новое руководство ВФЛА обладает необходимыми профессиональными навыками, опытом и ресурсами для их решения", - добавил глава ОКР.

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Иванюк осторожен Бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту Илья Иванюк, в отличие от высокопоставленных чиновников, не столь уверен в светлом будущем, в которое его и остальных спортсменов должен привести новый руководитель ВФЛА. "Я на своей странице в социальной сети опубликовал опрос, что ждет нас в дальнейшем с этим человеком, но многие мои коллеги отреагировали на это весьма пессимистично. Но я считаю, что Петру Валерьевичу Иванову надо дать шанс. Мне очень хочется верить в лучшее, но горький опыт неудач прежних руководителей федерации не сильно вдохновляет на радужное будущее. С очень осторожным оптимизмом отношусь к результатам сегодняшних выборов. Огонек веры в светлое будущее во мне едва горит, не совсем еще погас", - отметил собеседник ТАСС. Тренер чемпиона мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова Сергей Клевцов сообщил, что не удивлен результатами выборов. "Избрание Петра Иванова - это абсолютно ожидаемое событие. Тем более министр спорта и глава Олимпийского комитета России выразили ему свою поддержку. А если на стороне Иванова они, значит, это самая логичная кандидатура на сегодняшний день", - отметил Клевцов.

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История мучений и несбывшихся надежд В январе 2016 года Всероссийскую федерацию легкой атлетики, которую двумя месяцами ранее после разразившегося допингового скандала лишили членства в международной федерации, возглавил на тот момент министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. Новый президент сделал возвращение ВФЛА в мировую семью своей приоритетной задачей и не раз встречался с руководителем рабочей группы World Athletics. ВФЛА при Шляхтине сумела выполнить практически все критерии восстановления, но вскрывшаяся причастность ряда чиновников федерации к подделке медицинской справки чемпиона мира в прыжках в высоту Данила Лысенко, пытавшегося избежать наказания за нарушение антидопинговых правил, вынудила президента покинуть свой пост в ноябре 2019 года. Всероссийская федерация легкой атлетики после скандала со справкой оказалась на грани полного исключения из World Athletics, что делало бы невозможным для российских легкоатлетов участие в международных стартах даже в нейтральном статусе. 28 февраля 2020 года президентом ВФЛА на безальтернативной основе был избран Юрченко, который в разные годы также руководил "Связьинвестом" и являлся заместителем губернатора Воронежской области. Новый глава отечественной легкой атлетики не раз заявлял, что намерен в короткие сроки привести спонсоров и инвесторов с целью решить все финансовые затруднения федерации, выплатить в срок все штрафы и задолженности перед World Athletics и добиться возвращения ВФЛА международного статуса. Однако глобальный экономический кризис, который разразился весной вследствие пандемии коронавируса, оставил федерацию без потенциальных спонсоров. В июле из-за невыплаты задолженности ВФЛА оказалась на грани полного исключения, но на помощь обнищавшей федерации пришло государство, выделившее необходимые деньги. А Юрченко, очень старавшийся, но не сумевший решить финансовые проблемы с середины лета фактически остался не у дел и уже не изъявлял желания вновь возглавить ВФЛА.

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