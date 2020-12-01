Кириллов: власти Петербурга готовы к любому решению УЕФА по формату ЧЕ в 2021 году

"На сегодняшний день УЕФА рассматривает три основных сценария проведения чемпионата: полная загрузка стадиона, частичная загрузка и проведение матчей без зрителей. Окончательное решение планируется принять в марте 2021 года. Правительство Санкт-Петербурга готово к любому развитию событий. Исходя из принятого сценария, будут внесены оперативные коррективы в организацию мероприятий турнира, связанных в том числе с обеспечением безопасности, транспортным обслуживанием, работой волонтеров, подготовкой зоны болельщиков и другими сопутствующими направлениями", - сказал собеседник агентства.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга готовы к любому решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по формату проведения чемпионата Европы в 2021 году. Об этом ТАСС сообщил вице-губернатор города Владимир Кириллов.

При этом, по его словам, на данный момент подготовка турнира ведется по гарантиям, которые правительство города ранее дало УЕФА. "Подготовка Санкт-Петербурга к проведению чемпионата Европы по футболу идет в строгом соответствии с утвержденным губернатором города Александром Дмитриевичем Бегловым планом. Мы готовимся провести этот значимый турнир в полном объеме принятых обязательств. Вместе с тем мы должны быть готовы к различным сценариям развития ситуации. На сегодняшний день ответственными исполнительными органами государственной власти предусмотрено необходимое финансирование, ведется подготовка распорядительной документации по проведению соревнований", - заявил Кириллов.

Кириллов также отметил, что в настоящее время каких-либо опасений по поводу готовности города к проведению турнира нет. "В целом город готов к проведению матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Каких-либо опасений со стороны Минспорта России и УЕФА в отношении Санкт-Петербурга также не отмечается", - отметил вице-губернатор.

Ранее генеральный директор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин сообщил ТАСС, что УЕФА в марте следующего года примет окончательное решение по формату предстоящего чемпионата Европы.

Проведение чемпионата Европы запланировано в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. В Санкт-Петербурге должны состояться три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Из-за пандемии коронавируса УЕФА принял решение перенести турнир на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.